  3. Джеймс Хинчклиф: Ферари вече има готов наследник на Хамилтън

Джеймс Хинчклиф: Ферари вече има готов наследник на Хамилтън

  • 5 ное 2025 | 15:13
  • 346
  • 0

Според бившия пилот в Индикар и настоящ телевизионен коментатор Джеймс Хинчклиф отборът на Ферари вече има готов наследник на седемкратния световен шампион Люис Хамилтън.

Британецът се присъедини към Скудерията в началото на годината, но първият му сезон с червено определено не отговаря на огромните очаквания, които имаше към него. От части това се дължеше и на сравнително слабата кола, която в Маранело създадоха, но проблемът за Хамилтън идва от факта, че той почти неизменно остава в сянката на своя съотборник Шарл Леклер.

Ботас прогнозира по-силен втори сезон за Хамилтън във Ферари
Ботас прогнозира по-силен втори сезон за Хамилтън във Ферари

Това доведе до появата на слуховете, че във Ферари вече са решили да не подновяват договор на Хамилтън и да се разделят с него в края на 2026 година. А според Хинчклиф наследникът на британеца в Маранело е ясен и това е настоящият пилот на Хаас Оливър Беарман.

Във Ферари вече са решили дали Хамилтън да остане и за 2027 година
Във Ферари вече са решили дали Хамилтън да остане и за 2027 година

Младият сънародник на Хамилтън дебютира във Формула 1 с Ферари в Саудитска Арабия миналата година, заменяйки Карлос Сайнц. Още тогава той остави много добро впечатление, което беше една от причините Беарман да получи титулярна позиция в Хаас за сезон 2025. На моменти през тази година той срещна трудности, но в последните състезания започна да отбелязва сериозен прогрес, който е убедил Хинчклиф, че именно Беарман трябва да наследи Хамилтън във Ферари.

„Като изключим няколко новобрански грешки в началото на година, Беарман се доказва като един добре оформен пилот. Това повдига въпроса какво предстои за него? Ние знаем, че неговият договор с Хаас е за няколко години, което важи и за Хамилтън във Ферари.

„Като се има предвид, че той беше част от академията на Ферари и направи впечатляващия си дебют с отбора миналата година, в комбинация с все по-доброто му представяне в последните седмици, за никого няма да бъде изненада, ако Беарман наследи Хамилтън, когато седемкратният шампион реши да сложи край на приключението си във Формула 1. Не е нужно да казваме, че с подобри представяния Беарман ще се затвърди като водещ пилот в следващите години, независимо дали това ще бъде с Ферари, или не“, коментира Хинчклиф.

Защо Хаас и Беарман "жертваха" 3-тото място, за да спасят 4-тото в Мексико
Защо Хаас и Беарман "жертваха" 3-тото място, за да спасят 4-тото в Мексико

В последното състезание в Мексико Беарман записа своя най-силен резултат във Формула 1, финиширайки на отличното за Хаас четвърто място на „Ерманос Родригес“. По този начин британецът се изкачи с цели пет позиции напред в генералното класиране и четири кръга преди края на 13-ти с 32 точки, с две повече от доста по-опитния си съотборник Естебан Окон.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Gettyimages

