Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бърни: В Макларън предпочитат Норис за шампион!

Бърни: В Макларън предпочитат Норис за шампион!

  • 9 сеп 2025 | 16:47
  • 678
  • 1

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун също се включи в дискусията по въпроса за размяната на позициите на пилотите на Макларън в Гран При на Италия. И за разлика от повечето анализатори 94-годишният Екълстоун има ясно изразено мнение, което се различава от общата позиция, че в Макларън са постъпили честно.

“В Макларън продължават да говорят за честност. Но дали е честно спрямо Пиастри да бъде наказан за грешка на отбора? Не. Човек започва бавно да придобива усещането, че в Макларън предпочитат световен шампион да стане Ландо Норис - обясни Бърни. - Грешки като тази в бокса в неделя, повреди в двигателите или окачването вече се случват по-рядко, но те си остават част от спорта.”

До края на сезона остават 8 кръга, като Пиастри има аванс от 31 точки пред Норис. След Австралия в началото на сезона Пиастри заличи 23 точки изоставане, за да излезе начело в класирането след Саудитска Арабия.

Какво щеше да направи Верстапен на мястото на Пиастри?
Какво щеше да направи Верстапен на мястото на Пиастри?
 Зак Браун коментира лаконично размяната на “Монца”
Зак Браун коментира лаконично размяната на “Монца”
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Зак Браун коментира лаконично размяната на “Монца”

Зак Браун коментира лаконично размяната на “Монца”

  • 9 сеп 2025 | 15:49
  • 1001
  • 1
Верстапен стартира с Порше Кайман GT4 CS

Верстапен стартира с Порше Кайман GT4 CS

  • 9 сеп 2025 | 15:04
  • 710
  • 1
“Еко 12 часа на България” се оказа много по-трудно от очакваното

“Еко 12 часа на България” се оказа много по-трудно от очакваното

  • 9 сеп 2025 | 13:35
  • 1027
  • 0
“Писта София” се завръща тази неделя

“Писта София” се завръща тази неделя

  • 9 сеп 2025 | 13:17
  • 673
  • 0
Хорнър похвалил Ред Бул за представянето на “Монца”

Хорнър похвалил Ред Бул за представянето на “Монца”

  • 9 сеп 2025 | 12:00
  • 955
  • 0
Какво щеше да направи Верстапен на мястото на Пиастри?

Какво щеше да направи Верстапен на мястото на Пиастри?

  • 9 сеп 2025 | 11:09
  • 5442
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Азербайджан (U21) 1:1 България (U21), греда след "тики-така" за "лъвчетата"

Азербайджан (U21) 1:1 България (U21), греда след "тики-така" за "лъвчетата"

  • 9 сеп 2025 | 18:12
  • 11171
  • 11
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 24310
  • 84
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

  • 9 сеп 2025 | 17:08
  • 5534
  • 1
Първия 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025: Турция доминира Полша

Първия 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025: Турция доминира Полша

  • 9 сеп 2025 | 16:53
  • 11228
  • 0
Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 20941
  • 65
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 16877
  • 0