Бърни: В Макларън предпочитат Норис за шампион!

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун също се включи в дискусията по въпроса за размяната на позициите на пилотите на Макларън в Гран При на Италия. И за разлика от повечето анализатори 94-годишният Екълстоун има ясно изразено мнение, което се различава от общата позиция, че в Макларън са постъпили честно.

“В Макларън продължават да говорят за честност. Но дали е честно спрямо Пиастри да бъде наказан за грешка на отбора? Не. Човек започва бавно да придобива усещането, че в Макларън предпочитат световен шампион да стане Ландо Норис - обясни Бърни. - Грешки като тази в бокса в неделя, повреди в двигателите или окачването вече се случват по-рядко, но те си остават част от спорта.”

Nip and tuck between Charles and Oscar at the start of the race ⚔️🍿#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/DDlIpJjjEv — Formula 1 (@F1) September 8, 2025

До края на сезона остават 8 кръга, като Пиастри има аванс от 31 точки пред Норис. След Австралия в началото на сезона Пиастри заличи 23 точки изоставане, за да излезе начело в класирането след Саудитска Арабия.

