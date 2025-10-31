Популярни
Във Ферари вече са решили дали Хамилтън да остане и за 2027 година

  • 31 окт 2025 | 16:42
  • 1366
  • 0

В отбора на Ферари вече са взели решение за това дали да удължат договор на седемкратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън, който се присъедини към Скудерията в началото на годината.

Точната продължителност на контракта на британеца не е обявена официлано, но се смята, че той е за 2+1 години, като опцията за активиране на третата година е на страната на отбора. Като цяло разочароващото представяне на Хамилтън през сезон 2025 обаче е предрешило бъдещето на британеца и той няма да остане в Маранело за 2027 година, твърди GPFans, цитирайки ESPN.

Разбира се, това може да се промени, ако представянето на Хамилтън се подобри рязко догодина, когато във Формула 1 ще бъдат въведени изцяло новите технически правила. В противен случай е много вероятно британецът да напусне Маранело само две години след пристигането си в Италия, а самоличността на неговия наследник е почти сигурна.

Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари
Най-вероятно това ще бъде настоящият пилот на Хаас Оливър Беарман, който е възпитаник на академията на Ферари и реално е под наем в американския тим. Младият британец направи своя дебют във Формула 1 с Черните кончета в Саудитска Арабия миналата година, когато той замени по спешност Карлос Сайнц от началото на третата тренировка. Тогава Беарман остави много добро впечатление, след като стартира 11-ти и финишира седми в Джеда.

Снимки: Gettyimages

