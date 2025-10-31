Защо Хаас и Беарман "жертваха" 3-тото място, за да спасят 4-тото в Мексико

В неделя Оливър Беарман направи своето най-силно състезание във Формула 1, финиширайки на отличното четвърто място в Гран При на Мексико Сити с отбора на Хаас.

Британецът прекара не малка част от състезанието на „Ерманос Родригес“ в позиция да се качи на подиума, но в крайна сметка остана в неговото подножие. Той се озова в толкова челна позиция, възползвайки се от хаоса, който традиционно съпътства първите обиколки в Мексико, но след това показа достатъчно добро темпо, за да задържи зад себе си много по-бързи коли като Ред Бул, Мерцедес и дори Макларън.

Въпреки това обаче Беарман не успя да се пребори за първото си качване на почетната стълбичка, което щеше да е първо и за екипа на Хаас. А шефът на американския тим Аяо Комацу обясни в интервю за racingnews365.com какво точно е коствало това призово класиране на Беарман и отбора.

„Той се ориентира много добре в бъркотията на старта. Първите завои в Мексико винаги са много нервен момент.



„След това аз знаех, че темпото ни в дългите серии във втората тренировка беше добро, но тези серии не са достатъчно дълги, за да придобием пълна представа за състезанието, нали? Знаех, че нашето темпо в дългата серия е може би най-силното ни от началото на сезона, това го знаех.



„Но в същото време моят фокус не е върху това да се състезаваме с Макларън и Мерцедес, аз съм фокусиран върху нашите директни съперници като Заубер, Рейсинг Булс и Уилямс, така че дори не мислех за Макларън и Мерцедес. Но след това, когато Оли се озова пред Макс (Верстапен), който да, беше със средно твърдите гуми, но Оли успя да се откъсне от него и това беше невероятно. След това, във втория стинт, Кими (Антонели) беше точно зад Оли, но всъщност не го притискаше много, така че това беше страхотно.



„Подиумът определено беше възможен, ако никой не беше спрял за втори път. Ние знаехме, че Макс идва, но той щеше да попадне в DRS влакче от четири коли и не мисля, че той щеше да се справи с него. Но веднага щом двете коли (Антонели и Оскар Пиастри) спряха, останаха само Оли и Джордж (Ръсел) и беше ясно, че Макс ще мине така или иначе.



„Сега бих казал, че последвалото решение беше елементарно, но в този момент си беше напрегнато. Но ние постъпихме правилно, тъй като се фокусирахме върху това кое е правилното нещо в този момент, без да мислим резултата дали ще е трето, или четвърто място.



„Беше изкушаващо да се опитаме да запазим третата позиция, но смятам, че, ако се бяхме фокусирали прекалено много върху това, щяхме да загубим всичко. Вижте как Макс настигна Шарл (Леклер) в края. Ние бяхме много далеч от Шарл, а нямаме темпото на Ферари. Така че щяхме да изостанем много. Определено нямаше да запазим третото място, а и четвъртото щеше да е под заплаха, така че взехме правилното решение.



„След втория стоп, във финалния стинт, Джордж започна да натиска много здраво, но след това всичко беше наред. Оли се грижеше за гумите и беше покрил всичко. В края Оскар беше по-бърз от него, особено в първите завои, но третият сектор на Оли беше много силен, така че нещата бяха под контрол.



„Не мога да отнема заслуженото и от отбора, страхотна екипна работа от всички. Вторият стоп беше най-напрегнатият момент, защото спряхме заедно с Джордж и Мерцедес, който е топ отбор, но ние напрахме най-бързия си стоп за сезона – 2.1 секунди. Мисля, че официално се води 2.2, но това няма значение“, обясни Комацу.

