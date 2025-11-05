Един и същи ВАР арбитър за Левски и ЦСКА 1948 в един и същи кръг, какви ги върши БФС?

Левски победи Арда с 3:0 като гост в своя мач от 15-ия кръг на първенството. При 0:0 Сангаре бележи попадение, а страничният рефер вдига флага за засада. След преглед с ВАР решението е променено и голът е зачетен (б.а. макар да нямаше идеална гледна точка по-скоро правилно). Асистент ВАР съдия (б.а. отговорник за засадите) е Станимир Тренчев.

Ден по-късно ЦСКА 1948 гостува на Ботев (Враца) и главният рефер не отсъжда дузпа за “червените” за нарушение срещу Георги Русев. Съдията не е повикан да гледа положението на видео от ВАР арбитъра… Станимир Тренчев (б.а. по-скоро грешка на съдиите). Двубоят приключва при 0:0.

В случая не са толкова важни действията на съдиите, колкото да се отговори на следните въпроси: Какви точно ги върши БФС и кому е нужно Станимир Тренчев да е ВАР съдия на претендентите за титлата в един и същи кръг? Никой ли не се сети, че при спорни положения ще се създаде излишно напрежение, от което почти никой не печели? Какво пречеше на съдийската комисия да прати Тренчев на Левски или ЦСКА 1948, а вторият му двубой от кръга да е на отбори, които не са замесени в битката за титлата?

Още повече, че този съдия тихомълком се размина с наказание за сериозния си гаф от 11-ия кръг на efbet Лига.

Тогава той ръководи Славия - Локо (София). “Белите” спечелиха с 2:0, но първото им попадение бе след явен волейболен прийом. Наказание след срещата получи ВАР арбитърът Георги Кабаков, но не и главният рефер Станимир Тренчев.