  3. Найденов изригна срещу двама съдии: Манипулират резултати от мачове

  • 4 ное 2025 | 09:09
  • 841
  • 6

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов изрази недоволството си от съдийството по време на мача на неговия тим с Ботев (Враца), завършил 0:0. Босът на “червените” скочи остро на главния съдия Георги Стоянов и ВАР арбитърът Станимир Тренчев, като ги обвини, че манипулират резултати от мачове. Найденов е на мнение, че бригадата не е отсъдила дузпа в полза на тима му за нарушение на Иван Горанов срещу Георги Русев.

“Гнусните корумпета Георги Стоянов и Станимир Тренчев манипулират резултати от футболни мачове! Доказано! Преди няколко седмици корумпето Тренчев зачете гол отбелязан след асистенция с две ръце… вчера не даде чиста дузпа срещу Русев. Георги Стоянов е футболен съдия от Царството на корумпетата, а.к.а. Пловдивската съдийска колегия … с методически ръководител Георги Кабаков - Нотариуса!

Имате ли сметки при букмейкърите, а корумпета? Качвам и две видеа, за да се посмеем с тези идиоти ….”, написа Найденов.

