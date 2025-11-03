Популярни
11-те на Ботев (Вр) и ЦСКА 1948, гостите с интересни промени

  • 3 ное 2025 | 17:09
  • 5911
  • 3
11-те на Ботев (Вр) и ЦСКА 1948, гостите с интересни промени

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Враца) и ЦСКА 1948, които излизат в последен мач от 14-ия кръг на efbet Лига.

Наставникът на "червените" Иван Стоянов прави любопитни промени в сравнение с 11-те, които започнаха при победата с 5:4 над Лудогорец в предишния кръг. Националът на България Шейтанов сяда на пейката за сметка на Маринов. Георги Русев пък стартира за сметка на Масиел.

БОТЕВ (ВРАЦА) - ЦСКА 1948

БОТЕВ (ВРАЦА): 25. Евтимов, 4. Кабаши, 5. Чорбаджийски, 7. Пенчев, 8. Стоянов, 9. Генов, 14. Ивей, 21. Цонев, 36. Стоев, 44. Горанов, 97. Найденов

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 21. Двали, 22. Гашевич, 8. Менян, 20. Собреро, 10. Цонев, 11. Русев, 77. Елиаш, 93. Диало

