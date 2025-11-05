Днес се тегли жребият за осминафиналите за Купата на България

Днес ще станат ясни двойките за осминафиналите за Sesame Купа на България. Жребият за надпреварата ще се изтегли в 11:30 в базата на БФС в Бояна. До тази фаза стигнаха всички тимове от efbet Лига си изключение на един - Берое. Старозагорци отпаднаха от третодивизионния Витоша (Бистрица) и това е единственият представител в тази фаза, който не е от елита.

Жребият ще е отворен без поставени и непоставени тимове, като изтегленият първи ще е домакин в срещата. Победителят се определя в един мач, а двубоите са насрочени за седмицата около 13 декември.