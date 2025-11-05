Верстапен: В Бразилия стават невероятни състезания

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен призна, че няма търпение да стартира в Гран При на Сао Пауло този уикенд, като битката се очаква да е много интересна заради лошото време, наличието на спринт и разпределението на силите на върха на класирането.

След Мексико Макс е на 36 точки от новия водач Ландо Норис и на 35 от другия пилот на Макларън Оскар Пиастри, който беше начело до старта в Мексико Сити.

„Бразилия е специално място за мен, не само заради невероятните състезания и великите моменти, които сме имали тук, но и защото в Бразилия живее семейството на приятелката ми.

„В Сао Пауло понякога вали много силно и това означава луди състезания, особено миналата година, когато спечелих, въпреки че стартирах 17-и. Това беше емоционална победа за мен и много важен момент в развитието на шампионата.“

