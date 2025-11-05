Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: В Бразилия стават невероятни състезания

Верстапен: В Бразилия стават невероятни състезания

  • 5 ное 2025 | 12:14
  • 372
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен призна, че няма търпение да стартира в Гран При на Сао Пауло този уикенд, като битката се очаква да е много интересна заради лошото време, наличието на спринт и разпределението на силите на върха на класирането.

След Мексико Макс е на 36 точки от новия водач Ландо Норис и на 35 от другия пилот на Макларън Оскар Пиастри, който беше начело до старта в Мексико Сити.

Легендата Фитипалди посочи своя №1 в историята на Формула 1
Легендата Фитипалди посочи своя №1 в историята на Формула 1

„Бразилия е специално място за мен, не само заради невероятните състезания и великите моменти, които сме имали тук, но и защото в Бразилия живее семейството на приятелката ми.

„В Сао Пауло понякога вали много силно и това означава луди състезания, особено миналата година, когато спечелих, въпреки че стартирах 17-и. Това беше емоционална победа за мен и много важен момент в развитието на шампионата.“

Шефът на Ферари: Сезонът не мина според очакванията ни
Шефът на Ферари: Сезонът не мина според очакванията ни
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шефът на Хаас очаква времето да е важен фактор

Шефът на Хаас очаква времето да е важен фактор

  • 4 ное 2025 | 20:05
  • 1241
  • 0
Бортолето: Тази седмица ще сбъдна една своя мечта

Бортолето: Тази седмица ще сбъдна една своя мечта

  • 4 ное 2025 | 18:49
  • 1402
  • 0
Ръсел: Вярвам, че Мерцедес е най-добрият ми шанс за титлата

Ръсел: Вярвам, че Мерцедес е най-добрият ми шанс за титлата

  • 4 ное 2025 | 18:30
  • 1053
  • 0
Бивш пилот: Лас Вегас ще е големият шанс за Верстапен

Бивш пилот: Лас Вегас ще е големият шанс за Верстапен

  • 4 ное 2025 | 16:50
  • 2075
  • 0
Строл-старши: Имам проблеми с търпението

Строл-старши: Имам проблеми с търпението

  • 4 ное 2025 | 16:25
  • 1697
  • 2
Екълстоун: Фред Васьор не е диктаторът, от който се нуждае Ферари

Екълстоун: Фред Васьор не е диктаторът, от който се нуждае Ферари

  • 4 ное 2025 | 16:24
  • 3196
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 42999
  • 109
Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

  • 5 ное 2025 | 11:58
  • 14482
  • 4
Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 5246
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 519435
  • 29
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 12722
  • 41
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 10063
  • 2