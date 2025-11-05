Цунода се загуби на летището, готов е да помага на Макс

Вторият пилот на Ред Бул във Формула 1 Юки Цунода преживя неприятна случка на летището в Сао Пауло, където се оказа, че никой от тима не е дошъл да го посрещне и той се загуби в опита си да излезе от аеропорта. В крайна сметка, с помощта на охраната на летището Цунода изчака придружителите си и пое със сигурен транспорт към хотела си.

Сао Пауло е градът от календара на Формула 1, където рискът от нападения и обири е най-голям и екипите, както и пилотите задължително се придвижват с охрана.

Преди състезателния уикенд Цунода декларира готовността си да помогне на Макс Верстапен в битката му срещу Макларън за световната титла.

„Изглежда, че и този уикенд дъждът ще е част от програмата, но това ще важи за всички – коментира Цунода. – В Бразилия състезанията винаги са вълнуващи, но често са и с неочакван край.

„Ако мога да съм постоянен в представянето си в двете квалификации, то тогава имам шанс да съм в силна позиция за спринта и неделното състезание. Най-важното този уикенд е да съберем повече точки в класирането при конструкторите и да мога да помогна на Макс с каквото мога.“

