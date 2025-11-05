Шефът на Ферари: Сезонът не мина според очакванията ни

Главният изпълнителен директор на Ферари Бенедето Виня призна, че сезон 2025 във Формула 1 не е минал според очакванията на екипа от Маранело. Тази година Шарл Леклер и Люис Хамилтън все още нямат победа, въпреки че 7-кратният световен шампион спечели спринта в Китай.

Леклер записа в Мексико седмия си подиум за кампанията, но пък Хамилтън няма класиране в топ 3 в неделните стартове тази година.

„Трябва да осигурим всички необходими съставки, за да побеждаваме. Щастливи сме от подиума в Мексико, но трябва да останем здраво стъпили на земята – обясни Виня. – Сезонът във Формула 1 не мина според очакванията ни, трябва да признаем това.“

През миналата година Ферари записа силен край на кампанията и до последно се бори с Макларън за титлата при конструкторите.

„Ще продължим да работим обединени и по възможно най-добрия начин, тъй като има още четири състезания, трябва да вложим най-доброто, на което сме способни и ще видим как ще приключи сезонът“, допълни Виня.

