Жребий за 1/8-финалите на Купата на България
Шефът на Ферари: Сезонът не мина според очакванията ни

  • 5 ное 2025 | 10:53
  • 282
  • 0

Главният изпълнителен директор на Ферари Бенедето Виня призна, че сезон 2025 във Формула 1 не е минал според очакванията на екипа от Маранело. Тази година Шарл Леклер и Люис Хамилтън все още нямат победа, въпреки че 7-кратният световен шампион спечели спринта в Китай.

Леклер записа в Мексико седмия си подиум за кампанията, но пък Хамилтън няма класиране в топ 3 в неделните стартове тази година.

„Трябва да осигурим всички необходими съставки, за да побеждаваме. Щастливи сме от подиума в Мексико, но трябва да останем здраво стъпили на земята – обясни Виня. – Сезонът във Формула 1 не мина според очакванията ни, трябва да признаем това.“

През миналата година Ферари записа силен край на кампанията и до последно се бори с Макларън за титлата при конструкторите.

„Ще продължим да работим обединени и по възможно най-добрия начин, тъй като има още четири състезания, трябва да вложим най-доброто, на което сме способни и ще видим как ще приключи сезонът“, допълни Виня.

Снимки: Gettyimages

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 15428
  • 10
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 5738
  • 20
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 518399
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 7575
  • 1
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 56606
  • 365
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 44432
  • 15