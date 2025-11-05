Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

Финалът за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски ще се играе на 3 февруари 2026 година на националния стадион “Васил Левски”. Това обяви президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов.

Лудогорец заслужи участието си в двубоя като шампион на България. Принципно опонент трябваше да бъде носителят на Купата, но тъй като разградчани спечелиха и нея, ще се изправят в битката за Суперкупата срещу втория Левски.

Също така Караиванов използва жребия за Купата, за да поднесе извинения на бившия национален селекционер Илиан Илиев и Черно море. Президентът на ПФЛ стори това, тъй като преди няколко месеца публикува декларация срещу Илиев, искайки му оставката. Караиванов допълни, че това е било грешка от негова страна.