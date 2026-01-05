Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

Поредни трима юноши започнаха подготовка с Черно море за новия пролетен полусезон. В последните години се доказа, че школата на клуба е една от най-продуктивни в страната. Играчите от дубъла Кристиян Михайлов, Георги Пасков и Никола Недков са новите открития. По този начин "моряците" спазиха традиция след всеки полусезон да вливат нови свежи попълнения в редиците си. 17-годишният полузащитник Кристиян Михайлов бе едно от откритията за дубъла на "моряците" в последния полусезон, като мнозина специалисти му възлагат надежди за едно добро бъдеще.

/Пламен Трендафилов/