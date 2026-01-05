Ботев с важна информация за феновете си

Популярни
На 6 януари ПФК Ботев Пловдив ще се включи активно в честванията на 178-та годишнина от рождението на клубния патрон Христо Ботев.

Юноши на клуба и техните треньори ще бъдат в Калофер, където в 11:30 часа ще положат венци и цветя пред паметника на Иванка Ботев - майката на Ботев.

В 12:00 часа “жълто-черните” таланти ще се поклонят пред паметника на великия поет и революционер във възрожденския град.

В 12:45 часа представителният мъжки отбор на Ботев Пловдив, предвождан от Димитър Димитров-Херо, ще положи венци и цветя пред паметника на забележителния българин на стадион “Христо Ботев”.

В 13:30 часа множеството ще се включи в честванията в Цар Симеоновата градина в Пловдив, където слово ще изнесе Недялко Славов, а водещ на церемонията ще е Тодор Дърлянов.

