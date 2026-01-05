Беласица започна подготовка с доста нови футболисти

Беласица стартира зимната си подготовка на стадион "Цар Самуил". Наставникът Живко Желев изведе на първата тренировка 24 футболисти.

Сред новите в отбора са Калоян Кръстев, Мирослав Колев, също така вече анонсираните Карачанаков, Вълков, Д. Илиев и П. Караангелов. Нови са и Костадин Котев от Янтра, и Сашо Якимов от Вихрен.

Местните младоци Хр.Ячев и Ант. Попов, които бяха преотстъпени на Септември Симитли, както и Динчо Йовчев, който мина през дубъла на Пирин и после през Банско.

Първата контрола ще бъде след две седмици срещу Банско.