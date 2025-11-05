Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Жребий за 1/8-финалите на Купата на България
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мартин: Все още нямам обяснение за катастрофата

Мартин: Все още нямам обяснение за катастрофата

  • 5 ное 2025 | 11:30
  • 149
  • 0
Мартин: Все още нямам обяснение за катастрофата

Рали шампионът на България за 2023 година Мартин Сурилов призна, че все още няма обяснение за катастрофата, която го извади от рали „Арджеш“ през уикенда.

Колата на Мартин се поднесе на спирането за един мост, падна през перилата и той и навигаторът му Ханко Юриев се оказаха в минаващата отдолу река.

Зрелищна катастрофа извади Мартин Сурилов от рали „Арджеш“
Зрелищна катастрофа извади Мартин Сурилов от рали „Арджеш“

„Нямам обяснение за този инцидент, не мога да разбера как стана – обясни за Sportal.bg Мартин Сурилов. – Точно там имаше нищожни неравности, дори не ги бях описал, но те подметнаха колата и изгубих контрол. По принцип окачването на колата тези изобщо не ги усеща, в другите етапи имаше къде по-сериозни неравности.

„След инцидента няколко часа останахме там, обходих хиляда пъти точно този участък и пак не можах да разбера как стана така, че се поднесохме там.

Кампос-младши: Победата на Никола в Монако беше много специален момент!
Кампос-младши: Победата на Никола в Монако беше много специален момент!

„За съжаление, автомобилът ни пострада доста, чака ни сериозен ремонт – допълни Мартин. – Вече търся части, събирам информация, но все още не сме приключили с цялостния оглед. Мисля, че няма да се наложи да сменяме купето, което е добре. В края на сезона това е тежък удар за нас, с оглед на разходите до момента, сега и това, но няма да се отказваме.“

Заседнал асансьор едва не провалил победата на Александър Томов
Заседнал асансьор едва не провалил победата на Александър Томов
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Шефът на Хаас очаква времето да е важен фактор

Шефът на Хаас очаква времето да е важен фактор

  • 4 ное 2025 | 20:05
  • 1206
  • 0
Бортолето: Тази седмица ще сбъдна една своя мечта

Бортолето: Тази седмица ще сбъдна една своя мечта

  • 4 ное 2025 | 18:49
  • 1363
  • 0
Ръсел: Вярвам, че Мерцедес е най-добрият ми шанс за титлата

Ръсел: Вярвам, че Мерцедес е най-добрият ми шанс за титлата

  • 4 ное 2025 | 18:30
  • 1021
  • 0
Бивш пилот: Лас Вегас ще е големият шанс за Верстапен

Бивш пилот: Лас Вегас ще е големият шанс за Верстапен

  • 4 ное 2025 | 16:50
  • 1912
  • 0
Строл-старши: Имам проблеми с търпението

Строл-старши: Имам проблеми с търпението

  • 4 ное 2025 | 16:25
  • 1625
  • 2
Екълстоун: Фред Васьор не е диктаторът, от който се нуждае Ферари

Екълстоун: Фред Васьор не е диктаторът, от който се нуждае Ферари

  • 4 ное 2025 | 16:24
  • 3095
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 15909
  • 10
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 5929
  • 20
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 518464
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 7619
  • 1
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 56637
  • 365
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 44458
  • 15