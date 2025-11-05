Мартин: Все още нямам обяснение за катастрофата

Рали шампионът на България за 2023 година Мартин Сурилов призна, че все още няма обяснение за катастрофата, която го извади от рали „Арджеш“ през уикенда.

Колата на Мартин се поднесе на спирането за един мост, падна през перилата и той и навигаторът му Ханко Юриев се оказаха в минаващата отдолу река.

„Нямам обяснение за този инцидент, не мога да разбера как стана – обясни за Sportal.bg Мартин Сурилов. – Точно там имаше нищожни неравности, дори не ги бях описал, но те подметнаха колата и изгубих контрол. По принцип окачването на колата тези изобщо не ги усеща, в другите етапи имаше къде по-сериозни неравности.

„След инцидента няколко часа останахме там, обходих хиляда пъти точно този участък и пак не можах да разбера как стана така, че се поднесохме там.

„За съжаление, автомобилът ни пострада доста, чака ни сериозен ремонт – допълни Мартин. – Вече търся части, събирам информация, но все още не сме приключили с цялостния оглед. Мисля, че няма да се наложи да сменяме купето, което е добре. В края на сезона това е тежък удар за нас, с оглед на разходите до момента, сега и това, но няма да се отказваме.“

