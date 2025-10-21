Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Заседнал асансьор едва не провалил победата на Александър Томов

Заседнал асансьор едва не провалил победата на Александър Томов

  • 21 окт 2025 | 16:25
Заседнал асансьор се оказал единствената пречка пред Александър Томов и Еди Сивов (Рено Клио Rally3) по пътя към победата им в клас RO 3 в рали „ТЕСС Брашов“, 8 кръг от рали шампионата на Румъния.

Двамата поведоха в своя клас от първата отсечка и задържаха лидерската позиция за всичките десет скоростни отсечки, като завършиха на 8-о място в генералното класиране – единствените чужденци в топ 10 в класирането и единствените, които не се състезават с Rally2 автомобил.

„Сега вече звучи смешно, но сутринта на втория ден изпаднахме в трудна ситуация – разказа за Sportal.bg бащата на Алекс Стоян Томов. – Отиваме към сервизната зона и механиците заседнаха в асансьора. Наникъде сме, Алекс има ключ за колата, но боксът не е отворен, ключът за буса е в механиците, няма как да продължим ралито.

„Това бяха сигурно някои от най-напрегнати минути в последните години, но всичко се оправи, момчетата излязоха от асансьора и а след това в бокса всички летяха, за да могат Алекс и Еди да излязат навреме и да нямат закъснение на часовата контрола.“

Томов стартира сезона със силни резултати в рали „Сиера Морена“ в Европейския рали шампионат, където обаче отпадна заради повреда и тъй като ремонтът на колата му се проточи твърде много, това наложи и промяна на програмата му.

„Изпуснахме много състезания в Европейския шампионат и затова се ориентирахме към ралита до нас и в България – допълни Александър. – Но състезанието в Брашов много ми хареса, интересни етапи, много бързи, особено първите два, а най-дългата отсечка в ралито – „Биксад“, която е почти 22 километра и се кара два пъти, беше страхотна. Четири вида настилки – асфалт, паваж, натрошен асфалт, всичко и поне два сезона в етапа – есен или късно лято и ранна зима с мъгла и конденз на асфалта.

„Планът ни беше да атакуваме в първите бързи отсечки, след това да натискаме в целия първи ден на ралито и за втория да пазим разликата с другите в нашия клас, който отговаря на ERC3. Целта ни беше първото място в класа и да влезем в топ 10 на генералното класиране, като съм доволен, че се случи.“

