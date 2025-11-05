Зрелищна катастрофа извади Мартин Сурилов от рали „Арджеш“

Зрелищна катастрофа извади от румънското рали „Арджеш“ българския екипаж Мартин Сурилов/Ханко Юриев (Ситроен С3 Rally2) в последния ден от надпреварата. Последният български рали шампион и навигаторът му паднаха от мост, но за щастие и двамата са невредими.

Сурилов стартира отлично в асфалтовото рали, като се движеше на трето място в генералното класиране и на трета позиция в клас RO2. Двамата с Юриев завършиха на тази позиция и първия състезателен ден.

Мартин: Все още нямам обяснение за катастрофата

Инцидентът стана в осмата скоростна отсечка – „Капра“ (14,33 км), вторият за последния ден – малко преди финала Сурилов губи контрол над колата при спирането за моста, след което колата пада в реката, която минава отдолу.

Мартин и Ханко са невредими, но автомобилът им не е бил в състояние да продължи в състезанието, а под въпрос е и участието им в рали „Пампорово“ този уикенд.

Снимка и видео: anchetaonline.ro