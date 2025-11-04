Кампос-младши: Победата на Никола в Монако беше много специален момент!

През 2025 година за първи път в своята история Кампос спечели отборната титла във Формула 3, като този сезон това стана факт благодарение на тримата пилоти Никола Цолов, Мари Боя и Тасанапол Интрапувашак. А Българския лъв се пребори и за вицешампионската титла във Формула 3 преди от тима да потвърдят, че Никола остава в Кампос и за догодина, когато ще се състезава във Формула 2.

“Не мога да съм по-щастлив от начина, по който протече сезонът - обясни Адриан Кампос-младши пред официалния сайт на Формула 3. - Гордея се с всеки един член на екипа. Свършихме отлична работа по отношение разучаването и развитието на новите автомобили, с които се състезаваме. Винаги бяхме конкурентни.

A very 'proud' Adrián Campos Jr speaks of his delight at his squad's efforts this year and chats about his hopes for 2026 🗣️👇https://t.co/O2ZfRj1OjO — Formula 3 (@Formula3) November 4, 2025

“Това е страхотно, тимът ни има 27-годишна история и досега не се беше случвало такова нещо. Преди пет години не можехме да си представим такъв успех. Не можете да си представите колко съм щастлив. И тримата ни пилоти, както и тимът като цяло бяхме много конкурентни, пилоти, които преди изоставаха, с нас се бореха в челото. В края на сезона и тримата ни пилоти бяха в топ 7 в класирането, не можех да искам повече от тях. Накрая, на “Монца” всичко се разви добре за нас, в неделя направихме възможно най-доброто състезание и това е повод за гордост за нас.”

The perfect ending 😊



It was a dream conclusion to a fantastic season for Adrian Campos Jr and @CamposRacing 🥇🥈🏆#F3 #ItalianGP pic.twitter.com/W0FqE614vT — Formula 3 (@Formula3) September 8, 2025

Кампос-младши, който е син на основателя на тима Адриан Кампос, беше помолен да посочи любимия си момент от сезон 2025 във Формула 3. И едва ли е изненада, че Кампос-младши си избра уикенда в Монако, където Никола Цолов спечели квалификацията, а след това и основното състезание в неделя. Другият пилот на тима Мари Боя пък завърши трети.

“Мисля, че първата ни победа в Монако с Никола беше много специален момент - обясни Адриан. - Това беше доминантен уикенд за нас, знаехме, че ще сме силни там и това се оказа точно така. Това даде началото на силен период за нас. Това, което се случи на “Ред Бул Ринг” беше срамно, но ние отново бяхме екстремно конкурентни. Мари завърши трети в Монако, което също беше важно за нас.”

В Австрия Никола отново беше едно ниво над съперниците си, но загуби победата си заради изтъркана планка под колата, като Цолов спечели основното състезание и преди дисквалификацията се беше доближил на 1 точка от водача в класирането Рафаел Камара.

