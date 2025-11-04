Бортолето: Тази седмица ще сбъдна една своя мечта

Този уикенд пилотът на Заубер Габриел Бортолето ще дебютира пред родна публика в Гран При на Сао Пауло във Формула 1. Бразилецът обясни преди началото на състезателния уикенд, че така ще сбъдне една от мечтите си.

„Израснал съм в Сао Пауло и винаги съм мечтал да стартирам във Формула 1 на „Интерлагос“ – обясни Бортолето. – Тази седмица ще сбъдна тази моя мечта, но още не ми се вярва, че ще стане.

„Това е резултатът от усилията на цялото ми семейство в последните години и чакам с нетърпение момента, когато ще изляза на пистата пред моите фенове. Това не променя настроението ми, готов съм за битка.

„В събота ще има спринт, което означава по-малко време за подготовка, но това не променя целта ни – да използваме всяка възможност, която се отвори пред нас и отново да спечелим точки.“

