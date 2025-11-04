Популярни
Шефът на Хаас очаква времето да е важен фактор

  • 4 ное 2025 | 20:05
  • 161
  • 0

Шефът на Хаас във Формула 1 Айо Комацу прогнозира, че времето и атмосферните условия ще са важен фактор в предстоящата този уикенд Гран При на Сао Пауло. Прогнозата е да вали от петък до неделя, като тепърва ще се разбере дали пилотите ще карат на мокра или изсъхваща писта.

„Ключовият фактор ще е времето – заяви Комацу. – Никога не знаеш какво ще е времето в Сао Пауло, така че ще е интересно.

„Трасето в Сао Пауло е невероятно, пистата е технична и много сложна – пилотите обичат да се състезават там. Миналата година Оливър Беарман разбра, че ще кара там 5 часа преди да седне в колата и се справи отлично, а през 2024 Естебан Окон се качи на подиума, така че знаем, че той се справя добре на това трасе.“

Снимки: Gettyimages

