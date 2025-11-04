Илиян Филипов прогнозира 4:0 срещу Добруджа

Илиян Филипов прогнозира победа на Ботев Пловдив с 4:0 над Добруджа в петък. Финансовият благодетел на "канарчетата" отчете успехите със същия резултат срещу Спартак Плевен за Купата на България и Локомотив Пловдив в Първа лига (служебно, 1:1 до 41-вата минута).
Ето какво написа той:
"Два поредни мача - 0:4! Следва 4:0!
Два тежки мача зад гърба ни.
Два урока, които вече научихме.
Следва 4:0 - защото Ботев никога не пада, а само се изправя по-силен!
Очакваме всички на нашия красив стадион, за да подкрепим нашите момчета и да покажем какво значи жълто-черно сърце!".