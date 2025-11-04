Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Илиян Филипов прогнозира 4:0 срещу Добруджа

Илиян Филипов прогнозира 4:0 срещу Добруджа

  • 4 ное 2025 | 19:41
  • 506
  • 4
Илиян Филипов прогнозира 4:0 срещу Добруджа

Илиян Филипов прогнозира победа на Ботев Пловдив с 4:0 над Добруджа в петък. Финансовият благодетел на "канарчетата" отчете успехите със същия резултат срещу Спартак Плевен за Купата на България и Локомотив Пловдив в Първа лига (служебно, 1:1 до 41-вата минута).

Ето какво написа той:

"Два поредни мача - 0:4! Следва 4:0!

Два тежки мача зад гърба ни.

Два урока, които вече научихме.

Следва 4:0 - защото Ботев никога не пада, а само се изправя по-силен!

Очакваме всички на нашия красив стадион, за да подкрепим нашите момчета и да покажем какво значи жълто-черно сърце!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски отправи молба към феновете си

Левски отправи молба към феновете си

  • 4 ное 2025 | 15:29
  • 3410
  • 3
ПФК Локомотив: Ще обжалваме чрез всички възможни спортно-правни механизми

ПФК Локомотив: Ще обжалваме чрез всички възможни спортно-правни механизми

  • 4 ное 2025 | 15:05
  • 7832
  • 27
Колко голяма е заблудата във футбола ни?

Колко голяма е заблудата във футбола ни?

  • 4 ное 2025 | 15:01
  • 14279
  • 26
Стана ясно кой играч е осъдил Спартак (Варна) пред ФИФА

Стана ясно кой играч е осъдил Спартак (Варна) пред ФИФА

  • 4 ное 2025 | 14:57
  • 4919
  • 0
Арсенал с нов успех на върха, Сити и Ливърпул настъпват – какво се случи в 10-ия кръг на Висшата лига

Арсенал с нов успех на върха, Сити и Ливърпул настъпват – какво се случи в 10-ия кръг на Висшата лига

  • 4 ное 2025 | 13:54
  • 1637
  • 1
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 59580
  • 139
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 23872
  • 69
Шампионска лига: Мурса 1:1 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Мурса 1:1 Левски! Следете мача ТУК!

  • 4 ное 2025 | 19:58
  • 6071
  • 3
Славия (Прага) 0:1 Арсенал, Сака е точен от дузпа

Славия (Прага) 0:1 Арсенал, Сака е точен от дузпа

  • 4 ное 2025 | 18:54
  • 2311
  • 1
Играят се ранните мачове в Шампионската лига

Играят се ранните мачове в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 19:45
  • 19228
  • 7
Рилски спортист рухна през второто полувреме срещу Мурсия

Рилски спортист рухна през второто полувреме срещу Мурсия

  • 4 ное 2025 | 20:14
  • 3912
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 499963
  • 26