Петър Зехтински представя своята книга пред "жълто-черната" общественост

В сряда (05.11) ще се състои знаково събитие във фен магазина на най-красивия български стадион - “Христо Ботев”.

Легендарният Петър Зехтински ще представи своята книга “Да играеш за другите” пред всички “жълто-черни” фенове. Специални гости на събитието ще са капитанът Тодор Неделев, железният Николай Минков и кадърът на клуба Ивайло Видев.

Всички фенове ще получат автографи от четиримата футболисти, носещи любовта към Ботев Пловдив в своето сърце. Събитието е със свободен вход и ще се състои от 18:30 до 19:30 часа във фен магазина откъм ул. “Богомил” на “Колежа”.