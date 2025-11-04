Дисциплинарната комисия заседава днес за прекратеното дерби на Пловдив

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз се събира днес около обяд, като се очаква да бъде дискутирано дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив, което бе прекратено заради удар с бутилка на вратаря на “канарчетата” Даниел Наумов. Очаква се след заседанието да бъдат обявени санкции след инцидента, но не е изключено и да бъдат изискани и допълнителни доказателства по случая преди окончателно решение.

Вероятно ще се изчака и заседание на Спортно-техническата комисия, която също трябва да се произнесе по казуса за изхода от двубоя. Почти сигурно е обаче, че на Ботев (Пловдив) ще бъде присъдена служебна победа.