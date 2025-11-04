Популярни
Дисциплинарната комисия заседава днес за прекратеното дерби на Пловдив

  • 4 ное 2025 | 09:58
  • 2404
  • 10

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз се събира днес около обяд, като се очаква да бъде дискутирано дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив, което бе прекратено заради удар с бутилка на вратаря на “канарчетата” Даниел Наумов. Очаква се след заседанието да бъдат обявени санкции след инцидента, но не е изключено и да бъдат изискани и допълнителни доказателства по случая преди окончателно решение.

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач
Вероятно ще се изчака и заседание на Спортно-техническата комисия, която също трябва да се произнесе по казуса за изхода от двубоя. Почти сигурно е обаче, че на Ботев (Пловдив) ще бъде присъдена служебна победа.

