БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

Ботев (Пловдив) печели със служебно 4:0 градското дерби с Локомотив, което беше прекратено в 41-ата минута, след като агитката на "смърфовете" удари с бутилка вратаря на "жълто-черните" Даниел Наумов. Това обяви пред репортери в София председателят на Дисциплинарната комисия на БФС Юрий Кучев, който потвърди новината на Sportal.bg от неделя. "Черно-белите" отнасят и санкция в размер на над 25 000 лева заради всичките нарушения, като в следващите си три домакинства на "Лаута" ще се играе без публика.

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

“Има решение на казуса. Срещата е прекратена от съдията, заради притеснение за безопасността на състезателите. По чл. 26 ал. 9 или 8, където казват че съдията е в правото си и трябва да го направи, когато има застрашаване на здравето на футболистите. Още от самото начало започнаха ескалациите. В 41-ата минута е ударен вратарят на Ботев, след което става ясно, че няма да има среща. Между другото лекарят е констатирал, че са налични симптомите за комоцио, което е основание да е забранено на този състезател да се състезава. Събирали са се съдията, делегата, отговорните лица, капитаните и реферът е преценил срещата да е прекратена. Причината е хвърленият предмет, който е причинил нараняване. Предметът е хвърлен от привърженици на Локомотив затова причината да се прекрати мачът е заради Локомотив.

Санкциите - 3 срещи лишаване от домакинство за Локомотив, като заменяме това с игра без публика и 15000 лева санкция. Отделно от това присъждаме служебна загуба с 0:4. С всички санкции, хвърлени бомбички, предмети, нарушение в охраната - мисля, че сумарно е някъде около 25000 лева и нещо.

На Ботев (Пловдив) - имуществени санкции, събиране на различни нарушения - някъде около 13 300 лева. Възстановяване щети има също. На Ботев не налагаме други санкции, защото приоритета е безопасността на срещата. Съдията правилно е прекратил. Няма да има преиграване.

Прецедент може да има във всяко едно нещо. Факт е, че доста отдавна не сме имали такава ескалация. За жалост още първият кръг започна с тежко наказание. Още тогава казах, че очакваме тежки нарушения. Ако някой реши нещо да прави, няма мисъл, която да го спре. Собствениците на отбори, длъжностни лица, МВР - просто трябва да се вземат драстични мерки.

Преди имаше мрежа зад вратата на Локомотив, феновете искаха да я махнат и виждате резултата.

Няма напуснати отбори. Съдията е спазил всички процедури. На няколко пъти има предупреждаване, предупредени са капитаните на отборите да се намесят. Ефектът не е кой знае какъв и всъщност това е. Обсъждали сме много версии. Решението е взето единодушно. Страшно много доклади от всички, които могат да се произнесат. Това са най-тежките сериозни санкции.

Крушарски: Ще си плащам в Швейцария, ако БФС вземе решение в ущърб на Локомотив

Чукате на отворена врата. След всяко заседание на ДК ние пишем доклади до съответни комисии, длъжностни лица, включвам и до Изпълкома. Така че всяко едно нещо, което констатираме, което преценяваме, че може да доведе до ескалации, до поставяне под риск на състезателите, непрекъснато го сезираме. Тези решения се вземат тежко и трудно. Като са взети, трябва някой да ги въдвори.

Дисциплинарния правилник винаги го обновяваме. Вижте какво се случва в държавата, защо футболът да е по-различен за жалост. Да не говорим за възпитание, морални норми.

Действията на съдията бяха адекватни за момента. През цялото време са се опитали да продължат срещата. Не ме притеснява това, че някой ще се жали. Аз съм юрист, с това си изкарвам хляба. Всеки може да се жали, където желае. Смятам, че ДК е направила това, което е трябвало да направим. Преценели сме, събрали сме всички налични документи и информация. Най-обичам да ме плашат, че ще ме съдят. Мен това ми е работата”, завърши Кучев.

Снимки: Startphoto