Фулъм имаше най-подходящия съперник за връщане на победния път

Фулъм прекъсна лошата си серия от четири поредни загуби в Премиър лийг, след като победи с 3:0 на “Крейвън Котидж” отбора на Уулвърхамптън, който остава твърдо на дъното на временното класиране. Попадения на Райън Сесеньон и Хари Уилсън и автогол на Москера донесоха трите точки на лондончани. За "вълците" пък това бе 14-и пореден мач без успех в първенството.

Бразилскoто крило Кевин започна за първи път като титуляр за Фулъм в Премиър лийг. Йоаким Андерсен, Хари Уилсън и Джошуа Кинг също се завърнах сред титулярите. Еманюел Агбаду и Тоти Гомеш стартираха за Уулвърхамптън.

Райън Сесеньон даде преднина на домакините в деветата минута, когато Хименес с едно докосване го изведе сам срещу Джонстън. Халфът стреля покрай вратаря с 1:0.

Ситуацията за гостите се усложни в 36-ата минута, когато Агбаду получи директен червен картон заради това, че фаулира откъсващия се Кинг и по този начин предотврати чиста голова възможност.

В 52-рата минута Джонстън направи страхотно спасяване след удар на Тете от около 25 метра.

Десет минути след това Хари Уилсън направи 2:0 с много прецизен удар по земя от границата на наказателното поле. В 75-ата минута Москера си отбеляза автогол, след като засече в собствената си врата ниско центриране на Сесеньон.

В 86-ата минута удар на Чуквуезе срещна гредата, малко след това Джонстън спаси с върха на пръстите си нов шут на нигериеца.

Wolves fans at Fulham have been directing their chants towards the ownership group.



A 3-0 defeat at Craven Cottage makes it their 14th consecutive Premier League game without a win. pic.twitter.com/F1kYMNic4z — Match of the Day (@BBCMOTD) November 1, 2025

Снимки: Imago