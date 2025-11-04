Ландо става все по-популярно име на Острова

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис поставя началото на нова тенденция сред сънародниците си - все повече бебета получават неговото име. За 2024 година името Ландо е било №274 по популярност в Англия и Уелс.

В цифрово изражение това означава, че там миналата година точно 174 бебета са били кръстени Ландо, като се предполага, че влиянието за това идва от Ландо Норис и/или Ландо Калризиан от легендарната филмова поредица “Междузвездни войни”.

Lando Norris has never been outqualified at Interlagos by his teammate pic.twitter.com/J9qP0XSDd4 — Holiness (@F1BigData) November 3, 2025

Защо дъждът в Сао Пауло не означава, че Верстапен ще е фаворит

А през 1999 година, на 13 ноември в Англия се ражда единственото бебе, което за цялата година получава името Ландо - Ландо Норис от Макларън. Той е кръстен на Ландо от "Междузвездни войни", като това вече е потвърдено.

Има ли Колтън Херта предложение за титулярно място във Формула 1 за сезон 2027?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages