Ландо става все по-популярно име на Острова

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис поставя началото на нова тенденция сред сънародниците си - все повече бебета получават неговото име. За 2024 година името Ландо е било №274 по популярност в Англия и Уелс.
В цифрово изражение това означава, че там миналата година точно 174 бебета са били кръстени Ландо, като се предполага, че влиянието за това идва от Ландо Норис и/или Ландо Калризиан от легендарната филмова поредица “Междузвездни войни”.
А през 1999 година, на 13 ноември в Англия се ражда единственото бебе, което за цялата година получава името Ландо - Ландо Норис от Макларън. Той е кръстен на Ландо от "Междузвездни войни", като това вече е потвърдено.
Снимки: Gettyimages