Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ландо става все по-популярно име на Острова

Ландо става все по-популярно име на Острова

  • 4 ное 2025 | 16:00
  • 309
  • 0

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис поставя началото на нова тенденция сред сънародниците си - все повече бебета получават неговото име. За 2024 година името Ландо е било №274 по популярност в Англия и Уелс.

В цифрово изражение това означава, че там миналата година точно 174 бебета са били кръстени Ландо, като се предполага, че влиянието за това идва от Ландо Норис и/или Ландо Калризиан от легендарната филмова поредица “Междузвездни войни”.

Защо дъждът в Сао Пауло не означава, че Верстапен ще е фаворит
Защо дъждът в Сао Пауло не означава, че Верстапен ще е фаворит

А през 1999 година, на 13 ноември в Англия се ражда единственото бебе, което за цялата година получава името Ландо - Ландо Норис от Макларън. Той е кръстен на Ландо от "Междузвездни войни", като това вече е потвърдено.

Има ли Колтън Херта предложение за титулярно място във Формула 1 за сезон 2027?
Има ли Колтън Херта предложение за титулярно място във Формула 1 за сезон 2027?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Кампос-младши: Победата на Никола в Монако беше много специален момент!

Кампос-младши: Победата на Никола в Монако беше много специален момент!

  • 4 ное 2025 | 15:15
  • 5136
  • 0
По-твърди гуми за тазгодишната Гран При на Сао Пауло

По-твърди гуми за тазгодишната Гран При на Сао Пауло

  • 4 ное 2025 | 15:07
  • 481
  • 0
Докторът на MotoGP с изненадващо разкритие за контузията на Марк Маркес

Докторът на MotoGP с изненадващо разкритие за контузията на Марк Маркес

  • 4 ное 2025 | 14:44
  • 3532
  • 0
Защо дъждът в Сао Пауло не означава, че Верстапен ще е фаворит

Защо дъждът в Сао Пауло не означава, че Верстапен ще е фаворит

  • 4 ное 2025 | 13:50
  • 2015
  • 1
Има ли Колтън Херта предложение за титулярно място във Формула 1 за сезон 2027?

Има ли Колтън Херта предложение за титулярно място във Формула 1 за сезон 2027?

  • 4 ное 2025 | 13:47
  • 1627
  • 0
Хонда е близо до това да загуби свободата си за развитие в MotoGP

Хонда е близо до това да загуби свободата си за развитие в MotoGP

  • 4 ное 2025 | 13:01
  • 1176
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 1934
  • 7
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 47787
  • 100
Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 23726
  • 34
Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 17036
  • 6
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 30120
  • 46
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 497781
  • 26