Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Има ли Колтън Херта предложение за титулярно място във Формула 1 за сезон 2027?

Има ли Колтън Херта предложение за титулярно място във Формула 1 за сезон 2027?

  • 4 ное 2025 | 13:47
  • 752
  • 0

Според пилота на Макларън в Индикар Пато О'Уорд причината Колтън Херта да напусне американския шампионат, за да премине във Формула 2 за сезон 2026, е фактът, че той има предложение за титулярно място във Формула 1 през 2027 година.

Както е известно догодина Херта ще бъде тестов пилот на отбора на Кадилак, а успоредно с това ще кара и като титуляр във Формула 2 с Хайтек. Идеята е по този начин американецът да натрупа достатъчно опит и да събере необходимите точки, за да получи суперлиценз, с който да може да участва във Формула 1.

Колтън Херта ще кара за Хайтех във Формула 2
Колтън Херта ще кара за Хайтех във Формула 2

А според О'Уорд неговият бивш съперник в Индикар прави цялата тази гимнастика с преминаването си във Формула 2 поради простата причина, че той вече има предложение за титулярно място във Формула 1 през 2027 година. Мексиканецът също така заяви, че представянето на Херта ще бъде много важно за всички в Индикар, защото с него американецът ще може да докаже, че пилотите в американския шампионат действително не са за подценяване.

Колтън Херта за трансфера от Индикар във Формула 2: Последният ми шанс за Формула 1
Колтън Херта за трансфера от Индикар във Формула 2: Последният ми шанс за Формула 1

„Той е много талантлив – коментира О'Уорд пред RACER. – Той беше страхотен конкурент в Индикар и му пожелавам всичко най-добро. Мисля, че ще бъда шокиран, ако той не бъде във Формула 1 през 2027 година. Не мисля, че той щеше да направи тази промяна, ако подобно нещо не стоеше пред него.

„Много се вълнувам за него, наистина искам да се представи добре, защото той ще бъде представителят на Индикар. Мисля, че той не разчита само на себе си. Смятам, че има много хора, които искат той да се представи добре, не само във Формула 2 догодина. Ние искаме той да стигне Формула 1 и да се представи добре“, добави още О'Уорд.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

След по-малко от 24 часа Digital Trends 2025 ви среща с Ред Бул Рейсинг в София

След по-малко от 24 часа Digital Trends 2025 ви среща с Ред Бул Рейсинг в София

  • 3 ное 2025 | 13:04
  • 3349
  • 0
За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

  • 2 ное 2025 | 20:37
  • 14436
  • 3
Люис Хамилтън критикува модерните писти в календара на Формула 1

Люис Хамилтън критикува модерните писти в календара на Формула 1

  • 2 ное 2025 | 20:04
  • 6292
  • 3
Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

  • 2 ное 2025 | 19:09
  • 3474
  • 0
Макс Верстапен ще диша малко по-спокойно до края на сезона

Макс Верстапен ще диша малко по-спокойно до края на сезона

  • 2 ное 2025 | 17:24
  • 15165
  • 0
Еспаргаро: Болезнено е, че Акоста не може да печели заради слабостите на КТМ

Еспаргаро: Болезнено е, че Акоста не може да печели заради слабостите на КТМ

  • 2 ное 2025 | 16:57
  • 1593
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 15216
  • 23
Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 13548
  • 22
Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 12719
  • 6
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 18738
  • 33
„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 15940
  • 44
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 496321
  • 26