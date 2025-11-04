Има ли Колтън Херта предложение за титулярно място във Формула 1 за сезон 2027?

Според пилота на Макларън в Индикар Пато О'Уорд причината Колтън Херта да напусне американския шампионат, за да премине във Формула 2 за сезон 2026, е фактът, че той има предложение за титулярно място във Формула 1 през 2027 година.

Както е известно догодина Херта ще бъде тестов пилот на отбора на Кадилак, а успоредно с това ще кара и като титуляр във Формула 2 с Хайтек. Идеята е по този начин американецът да натрупа достатъчно опит и да събере необходимите точки, за да получи суперлиценз, с който да може да участва във Формула 1.

А според О'Уорд неговият бивш съперник в Индикар прави цялата тази гимнастика с преминаването си във Формула 2 поради простата причина, че той вече има предложение за титулярно място във Формула 1 през 2027 година. Мексиканецът също така заяви, че представянето на Херта ще бъде много важно за всички в Индикар, защото с него американецът ще може да докаже, че пилотите в американския шампионат действително не са за подценяване.

Колтън Херта за трансфера от Индикар във Формула 2: Последният ми шанс за Формула 1

„Той е много талантлив – коментира О'Уорд пред RACER. – Той беше страхотен конкурент в Индикар и му пожелавам всичко най-добро. Мисля, че ще бъда шокиран, ако той не бъде във Формула 1 през 2027 година. Не мисля, че той щеше да направи тази промяна, ако подобно нещо не стоеше пред него.



„Много се вълнувам за него, наистина искам да се представи добре, защото той ще бъде представителят на Индикар. Мисля, че той не разчита само на себе си. Смятам, че има много хора, които искат той да се представи добре, не само във Формула 2 догодина. Ние искаме той да стигне Формула 1 и да се представи добре“, добави още О'Уорд.