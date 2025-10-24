Компани потвърди за Нойер, Гнабри и Станишич

Венсан Компани потвърди, че Мануел Нойер няма да бъде на вратата на Байерн (Мюнхен) за утрешното гостуване на Борусия (Мьонхенгладбах) в Бундеслигата. Под рамката ще застане Йонас Урбиг, който след няколко дни ще започне и срещу бившия си тим Кьолн в сблъсъка за Купата на Германия. Нойер по принцип е наказан за втория мач, така че ще почива малко по-дълго.

“Йонас Урбиг ще започне утре. Обикновено не казвам нищо за стартовия си състав, но съм научил, че при вратарите е малко по-различно. Обсъдихме внимателно това решение. То е свързано и с факта, че Йонас ще играе срещу Кьолн следващата седмица. В този случай трябва да има яснота. Мануел ще пътува с нас за Гладбах, но искаме да дадем на Йонас шанс преди мача с Кьолн”, заяви Компани на днешната си пресконференция.

Нойер получава два мача почивка

Белгиецът добави, че Йосип Станишич и Серж Гнабри, които лекуваха контузии, ще се завърнат в състава за мача, в който Байерн ще търси 13-а поредна победа.

“Ако Йосип Станишич и Серж Гнабри тренират нормално днес, утре ще се завърнат в състава”.

“Виждаме Джамал всеки ден и езикът на тялото му показва колко е развълнуван от следващата стъпка, от възможността да се върне на терена. Но всичко е въпрос на търпение. Разбира се, имаме нужда от Джамал. Първите стъпки са много позитивни. Планът беше той да се завърне през януари. Но с толкова сериозни контузии нещата винаги могат да се променят”, добави Компани по повод завръщането на тренировъчния терен на Джамал Мусиала.

