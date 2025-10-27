Популярни
  Светослав Петров: Целта е класиране за Елитен кръг

Светослав Петров: Целта е класиране за Елитен кръг

  • 27 окт 2025 | 09:38
  • 785
  • 0
Светослав Петров: Целта е класиране за Елитен кръг

Селекционерът на България U17 Светослав Петров говори пред официалния канал на БФС за предстоящите квалификации в Словакия. "Лъвчетата" търсят класиране за Елитния кръг, а за целта трябва да се наредят на някое от първите две места в група с домакините, Швейцария и Сан Марино. Тимът заминава в понеделник, а още във вторник се изправя срещу Словакия.

"Моите лични цели са ясни, мен ме интересува единствено и само класиране за Елитен кръг. Ако, не дай си Боже не успеем, през март има мачове с други отбори за изкачване в по-горна лига, но не искам да мисля за други варианти. Целта ни е да класираме сега".

Светльо Петров обяви състава за мачовете на 17-ките
Светльо Петров обяви състава за мачовете на 17-ките

Петров коментира и добрата атмосфера в отбора: "От това, което виждам във футболистите, те осъзнават какво е да си национал на България и отговорността, която носят. Постигането на успехи е трамплин за тях и те го знаят. Виждам амбиция и мотивация да се представим добре. Колективът е на високо ниво. Има осъзнатост на целите, които сме си поставили заедно".

Специалистът говори за спецификите на работа с подрастващи, добрата комуникация с останалите треньори в структурите на БФС и директорите Кирил Котев и Лъчезар Димов.

