  България U17
  2. България U17
  Юношите до 17 започнаха със загуба квалификациите

Юношите до 17 започнаха със загуба квалификациите

  28 окт 2025
  • 118
  • 0
Юношите до 17 започнаха със загуба квалификациите

Юношеският национален отбор до 17 години загуби първия си квалификационен мач Група 10 от битките за Евро 2026. Тимът на Светослав Петров записа поражение от домакина на срещите Словакия с 0:1. Единственото попадение падна в 42-ата минута, като негов автор бе Шимон Шевчик.

Светослав Петров: Целта е класиране за Елитен кръг
Светослав Петров: Целта е класиране за Елитен кръг

Малко преди това, в 30-ата минута, България остана с човек по-малко, след като вратарят Александър Панайотов получи червен картон и беше изгонен. Това значително усложни задачата на нашите и те не успяха да измъкнат нещо от двубоя.

Светльо Петров обяви състава за мачовете на 17-ките
Светльо Петров обяви състава за мачовете на 17-ките

В другата среща от групата по-рано днес Швейцария победи Сан Марино с 2:0.  В следващия си двубой на 31 октомври България играе с швейцарците.

Съставът на България: Александър Панайотов, Александър Ценов (80-Андрей Грозданов), Тимур Мустафа (80-Мартин Пенчев), Виктор Иванов, Преслав Стойков, Ястиян Георгиев, Александър Вутов, Мартин Петков (32-Алек Здравков), Ернан Ангелов (46-Виктор Добрев), Андрей Нешев (71-Никола Калчев), Никола Попов-капитан; Резерви: Габриел Керезов, Диан Нестеров, Петър Байраков, Александър Маринов;
Селекционер: Светослав Петров;

