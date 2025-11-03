Иван Иванов срещу германец на турнира по тенис АТР 250 в Атина

Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов ще играе срещу номер 125 в световната ранглиста за мъже Яник Ханфман (Германия) на турнира по тенис от категория АТР 250 в гръцката столица Атина с награден фонд 766 715 евро.

Юношеският шампион на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ Иванов получи "уайлд кард" за участие в надпреварата на твърди кортове в зала, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград. Мачовете от основната схема на турнира започнаха днес, а срещата Иван Иванов срещу Ханфман ще се играе във вторник.

34-годишният германец премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Ханфман е достигал до номер 45 в света и има два финала на турнири от АТР.

При победа в първия кръг Иванов, който има гарантирани 8220 евро, ще играе срещу победителя от мача между Райли Опелка (САЩ) и Вит Коприва (Чехия).

Водач в основната схема е един от най-добрите тенисисти в последните години Новак Джокович (Сърбия).

