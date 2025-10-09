Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов преодоля първия кръг в Понтеведра

Иван Иванов преодоля първия кръг в Понтеведра

  • 9 окт 2025 | 03:25
  • 269
  • 0
Иван Иванов преодоля първия кръг в Понтеведра

Шампионът от "Уимбълдън" и US Open за юноши Иван Иванов се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка за мъже в Понтеведра (Испания), който е с награден фонд 15 хиляди долара.

16-годишният българин надви с 6:1, 6:1 номер 6 в схемата и представител на домакините Карлес Ернандес.

Националът на България за Купа "Дейвис" ще играе във втория кръг срещу друг представител на домакините Алехандро Мано.

По-рано днес Анас Маздрашки също се класира за втория кръг на сингъл на турнира в Испания. 19-годишният българин се наложи над Йонас Зивертс (Швеция) с 6:1, 6:2, а във втория кръг ще играе срещу представителя на домакините и водач в схемата Серхио Ернандо.

Следвай ни:

Още от Тенис

Сабаленка с критики към метеорологичните условия в Ухан

Сабаленка с критики към метеорологичните условия в Ухан

  • 8 окт 2025 | 23:35
  • 759
  • 0
За първи път от почти десетилетие тенисисти извън Европа с топ постижение

За първи път от почти десетилетие тенисисти извън Европа с топ постижение

  • 8 окт 2025 | 22:42
  • 1056
  • 0
Нестеров се класира за втория кръг на турнир в Ираклион

Нестеров се класира за втория кръг на турнир в Ираклион

  • 8 окт 2025 | 20:55
  • 667
  • 0
Медведев спечели трилър с Тиен

Медведев спечели трилър с Тиен

  • 8 окт 2025 | 20:03
  • 1356
  • 0
Феликс Оже-Алиасим е четвъртфиналист в Шанхай

Феликс Оже-Алиасим е четвъртфиналист в Шанхай

  • 8 окт 2025 | 19:25
  • 837
  • 0
Тиафо приключва с турнирите до края на годината

Тиафо приключва с турнирите до края на годината

  • 8 окт 2025 | 19:07
  • 566
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 23:03
  • 9193
  • 9
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 11204
  • 30
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 10226
  • 13
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 12787
  • 23
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 16714
  • 60
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 49221
  • 71