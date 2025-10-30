Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Честит рожден ден на Иван Иванов

Честит рожден ден на Иван Иванов

  • 30 окт 2025 | 12:55
Честит рожден ден на Иван Иванов

На 30 октомври рожден ден чества Иван Иванов, национал на България за Купа „Дейвис".

През тази година Иван Иванов триумфира с титлите на сингъл на Уимбълдън и US Open. Иванов спечели 12 поредни победи в турнирите от Големия шлем и е убедителен лидер в световната ранглиста при юношите с 3601 точки. Иванов се представи също страхотно и стигна до полуфиналите на „Ролан Гарос", а през тази година триумфира с титлите на сингъл и на двойки при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Франция. Българинът стигна и до финала на турнира от категория J500 в Милано. През месец май Иван Иванов спечели първа титла в кариерата си на сингъл при мъжете, след като стана шампион на турнира на клей в Сентендре (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.

От УС на БФ Тенис пожелаха на Иван Иванов крепко здраве и много щастливи моменти на корта и извън него, а екипът на Sportal.bg се присъединява към тези поздравления.

