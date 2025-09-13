Популярни
Загуба на Иван Иванов и равенство между България и Финландия след първия ден

  • 13 сеп 2025 | 17:25
Първата ракета на България Иван Иванов допусна поражение с 0:2 сета от втората ракета на Финландия Емил Руусувуори в двубоя между двата отбора от Световна група I на Купа „Дейвис“ – неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. В отделните части финландецът се наложи с 6:2 и 6:2 за час и 4 минути игра и така изравни общия резултат в сблъсъка на 1:1 победи, след като по-рано днес в първата среща Александър Василев стигна до чист успех в два сета срещу Ото Виртанен.

В първия сет Емил Руусувуори, който през 2023 година достига до 37-мото място в световната ранглиста на сингъл, имаше сериозно преимущество. Той реализира ранен пробив за 2:1, а след това направи и още един в седмия гейм за 5:2, за да може да затвори първата част на собствено подаване при 6:2. 

Втория сет се разви по подобен начин. Втората ракета на Финландия взе сервиса на Иванов в третия гейм и веднага затвърди пробива за 3:1. Последва още един загубен сервис-гейм за българина и Руусувуори не изпусна инициативата до края, за да се поздрави с успех след 6:2 във втората част.

Така след първия ден от програмата резултатът е равен - 1:1 победи. Играе се до три успеха от пет възможни срещи. В неделя сблъсъкът между двата отбора се подновява с мача на двойки, в който Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу финландския тандем - Хари Хелиоваара и Ееро Васа. Двубоят е с начален час 11:00 часа на кортовете на ТК "Локомотив Пловдив".

Александър Василев даде аванс на България в сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"
Александър Василев даде аванс на България в сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

При краен успех в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

Снимки: Startphoto

