Иван Иванов загуби от испанец на турнир в Понтеведра

Шампионът от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ по тенис за юноши Иван Иванов отстъпи на испанеца Алехандро Хуан Мано с 5:7, 2:6 във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка за мъже в Понтеведра (Испания), който е с награден фонд 15 хиляди долара.

Само ден по-рано 16-годишният българин, който се готви в академията на Рафаел Надал, победи убедително поставения под номер 6 в схемата Карлес Ернандес от Испания. Така Иванов се размина с участие на четвъртфиналите на турнира, където можеше да срещне чилиеца Диего Фернандес Флорес.

В по-ранен мач от деня друг българин - Анас Маздрашки, също отпадна от надпреварата, като загуби от испанеца Серхио Кайехон с 6:7(4), 1:6.