Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов загуби от испанец на турнир в Понтеведра

Иван Иванов загуби от испанец на турнир в Понтеведра

  • 9 окт 2025 | 19:51
  • 152
  • 0
Иван Иванов загуби от испанец на турнир в Понтеведра

Шампионът от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ по тенис за юноши Иван Иванов отстъпи на испанеца Алехандро Хуан Мано с 5:7, 2:6 във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка за мъже в Понтеведра (Испания), който е с награден фонд 15 хиляди долара.

Само ден по-рано 16-годишният българин, който се готви в академията на Рафаел Надал, победи убедително поставения под номер 6 в схемата Карлес Ернандес от Испания. Така Иванов се размина с участие на четвъртфиналите на турнира, където можеше да срещне чилиеца Диего Фернандес Флорес.

В по-ранен мач от деня друг българин - Анас Маздрашки, също отпадна от надпреварата, като загуби от испанеца Серхио Кайехон с 6:7(4), 1:6.

Следвай ни:

Още от Тенис

Джокович вече е полуфиналист в Шанхай

Джокович вече е полуфиналист в Шанхай

  • 9 окт 2025 | 16:09
  • 898
  • 0
Беатрис Спасова загуби на четвъртфиналите в Ираклион

Беатрис Спасова загуби на четвъртфиналите в Ираклион

  • 9 окт 2025 | 16:08
  • 436
  • 0
Григор Димитров отказа участие в Стокхолм

Григор Димитров отказа участие в Стокхолм

  • 9 окт 2025 | 16:03
  • 5140
  • 1
Рибакина срещу Сабаленка на 1/4-финалите в Ухан

Рибакина срещу Сабаленка на 1/4-финалите в Ухан

  • 9 окт 2025 | 15:46
  • 612
  • 0
Пьотр Нестеров в топ 8 на турнир в Гърция

Пьотр Нестеров в топ 8 на турнир в Гърция

  • 9 окт 2025 | 15:06
  • 450
  • 0
Денислава Глушкова отвя рускиня за 1/4-финал в Ираклион

Денислава Глушкова отвя рускиня за 1/4-финал в Ираклион

  • 9 окт 2025 | 14:47
  • 576
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

По-малко от час до началото: Ето първите тежести на Карлос Насар

По-малко от час до началото: Ето първите тежести на Карлос Насар

  • 9 окт 2025 | 19:49
  • 2089
  • 2
На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 5990
  • 44
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 6246
  • 5
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 9524
  • 9
Световните квалификации: падна първият гол за деня

Световните квалификации: падна първият гол за деня

  • 9 окт 2025 | 18:40
  • 17003
  • 1
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 16468
  • 32