Тотнъм отчаяно иска да си върне Хари Кейн

Тотнъм се готви да се бори с Барселона за подписа на бившия си нападател Хари Кейн. Последните информации твърдят, че той вече се замисля да си тръгне от "Алианц Арена". 32-годишният Хари Кейн премина в Байерн (Мюнхен) през лятото на 2023 г. и оттогава играе във феноменална форма, като изглежда, че ще помогне на отбора си да спечели поредна титла в Бундеслигата. Още през миналия сезон Кейн допринесе за шампионската титла на баварците с 26 гола в Бундеслигата, а тази година лесно може да надмине този брой, тъй като до момента е отбелязал 12 пъти само в девет мача.

Според испанския вестник Sport обаче Кейн обмисля възможностите си и не е изключил напускане на Байерн през следващото лято. Твърди се, че той може да активира клауза за откупуване на стойност 65 милиона евро в договора си, ако заяви намерението си да напусне. Според информациите, Барселона и Тотнъм ще влязат в надпревара за привличането на Кейн.

Изискванията за заплата на Кейн са високи, а клаузата му за откупуване от 65 милиона евро може да представлява финансов проблем за Барселона, което би поставило Спърс в благоприятна позиция, ако играчът реши да напусне Байерн. Според източници на TEAMTalk, Хари Кейн е отворен за завръщане в Тотнъм.

Кейн публично заяви, че е щастлив в Байерн и не планира да напуска. Неговото напускане би било изненада, особено през лятото, когато ще играе със Англия на Световното първенство. Нападателят обаче не изключи напълно бъдещо завръщане във Висшата лига, което може да е добра новина за Томас Франк. Експертът по трансфери Дийн Джоунс ексклузивно заяви пред TEAMtalk на 23 септември, че Тотнъм би се възползвал от възможността да привлече отново Кейн, но Барселона също би искала да го придобие.

Снимки: Gettyimages