Тотнъм 0:0 Челси

Тотнъм и Челси играят при резултат 0:0 в лондонското дерби от десетия кръг на Премиър лийг. “Шпорите”, които през седмицата отпаднаха от “Карабао Къп” след загуба от Нюкасъл, могат да излязат на второ място във временното класиране при успех, а победа на "сините" ще ги изравни по точки с днешния им съперник.

Тимът на Томас Франк обаче не постига особено добри резултати на свой терен, като от началото на сезона има само четири спечелени точки от четири мача у дома. Челси пък е в серия от три поредни победи като гост, като освен това “сините” нямат поражение в последните четири дербита с Тотнъм. В миналия кръг Челси изненадващо загуби на “Стамфорд Бридж” от Съндърланд, след което победи с 4:3 като Уулвърхамптън на 1/8-финалите на “Карабао Къп”.

Томас Франк е направил четири промени в сравнение с мача с Нюкасъл. Гулиелмо Викарио се завръща на вратата. Папе Сар, Мохамед Кудус и Рандал Коло Муани също стартират. Кристиан Ромеро се завръща в групата след контузия, но остава на пейката за началото. Същото важи и за Дестини Удоджи.

Eнцо Мареска е сменил 10 от играчите, на които заложи срещу “вълците” през седмицата. Уесли Фофана започва в защита в тандем с Трево Чалоба, а Мало Густо отново стартира като вътрешен халф заедно с Мойсес Кайседо. Жоао Педро води атаката, а Алехандро Гарначо и и Педро Нето са по фланговете.

Още в първите минути Лукас Бергвал получи тежък удар с топка в главата и въпреки че не искаше да напусне, лекарският щаб на Тотнъм не му позволи да продължи. Чави Симонс влезе на мястото му.

