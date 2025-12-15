Чаби Алонсо: Имаше чиста дузпа срещу Винисиус, но не съм изненадан, че ВАР не се намеси

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо имаше поводи за радост, след като отборът му постигна трудна, но ценна победа в гостуването си на Алавес (2:1). Той обаче не пропусна да се заяде със съдията на мача, който не отсъди дузпа за нарушение срещу Винисиус и заяви, че не е изненадан, че и ВАР не се намеси в тази ситуация.
„Днес имаше позитивни неща; неща, от които задължително се нуждаем във всеки мач, неща, на които трябва да дадем приемственост. Днес дойдохме да спечелим; важното бяха трите точки... и си тръгваме с тях. Всички сме заедно в това, както в добрите, така и в не толкова добрите моменти; днес отборът се бори много добре... предвид обстоятелствата, с които разполагахме“, започна Алонсо.
Реал отново бе много под възможностите, но изтръгна ценни точки срещу Алавес
Той имаше както критики, така и похвали за дебютанта Виктор Валдепеняс.
„Допуснахме гол при единствената ситуация, в която Валдепеняс сгреши. Поздравявам го не само за дебюта, но и за мача, който изигра; той се бори и беше много стабилен играч“, добави по-късно.
Накрая той коментира и неотсъдената дузпа за нарушение срещу Винисиус и липсата на реакция от страна на ВАР.
„Стори ми се чиста дузпа, Вини е много бърз, има контакт... и съм много изненадан, че дори не се стигна до преглед с ВАР; въпреки това, не сме изненадани... и трябва да продължим напред“, завърши Алонсо.
Снимки: Gettyimages