  Чаби Алонсо: Имаше чиста дузпа срещу Винисиус, но не съм изненадан, че ВАР не се намеси

Чаби Алонсо: Имаше чиста дузпа срещу Винисиус, но не съм изненадан, че ВАР не се намеси

  15 дек 2025 | 06:02
Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо имаше поводи за радост, след като отборът му постигна трудна, но ценна победа в гостуването си на Алавес (2:1). Той обаче не пропусна да се заяде със съдията на мача, който не отсъди дузпа за нарушение срещу Винисиус и заяви, че не е изненадан, че и ВАР не се намеси в тази ситуация.

„Днес имаше позитивни неща; неща, от които задължително се нуждаем във всеки мач, неща, на които трябва да дадем приемственост. Днес дойдохме да спечелим; важното бяха трите точки... и си тръгваме с тях. Всички сме заедно в това, както в добрите, така и в не толкова добрите моменти; днес отборът се бори много добре... предвид обстоятелствата, с които разполагахме“, започна Алонсо.

Той имаше както критики, така и похвали за дебютанта Виктор Валдепеняс.

„Допуснахме гол при единствената ситуация, в която Валдепеняс сгреши. Поздравявам го не само за дебюта, но и за мача, който изигра; той се бори и беше много стабилен играч“, добави по-късно.

Накрая той коментира и неотсъдената дузпа за нарушение срещу Винисиус и липсата на реакция от страна на ВАР.

„Стори ми се чиста дузпа, Вини е много бърз, има контакт... и съм много изненадан, че дори не се стигна до преглед с ВАР; въпреки това, не сме изненадани... и трябва да продължим напред“, завърши Алонсо.

Снимки: Gettyimages

