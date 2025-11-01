Джон Тери се подигра с Тотнъм

Популярни
  • 1 ное 2025 | 02:26
  • 216
  • 0
Легендата на Челси Джон Тери отговори с ирония на думите на Джейми О'Хара, че Тотнъм превъзхожда „сините“ като клуб. Бившият капитан на Челси не се съгласи с твърдението на бившия халф на Тотнъм, според когото „шпорите“ са по-голям клуб от Челси в световен мащаб.

„Какви, по дяволите, ги дрънка О'Хара тази сутрин? Дори само думите „шпорите“ и „в световен мащаб“ никога повече не трябва да се срещат в едно изречение. Никога", коментира Тери.

"Слушайте, те все още провеждат предсезонните си турнета в Северен Лондон. Това е просто смешно.

Между другото, от Тотнъм ме поканиха на мача през уикенда. Началото е в 17:30, а те ме помолиха да дойда в 17:29. Казаха, че ще ми направят обиколка на залата с трофеи, а до началния съдийски сигнал вече ще съм си заел мястото на трибуната. Ето колко далеч са от този статут, приятелю“, заяви бившият капитан на Челси в гласово съобщение, изпратено до един от водещите на шоуто "Friday’s Breakfast", Габриел Агбонлахор.

