Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн 0:0 Леверкузен, два опасни удара на 17-годишния Карл

Байерн 0:0 Леверкузен, два опасни удара на 17-годишния Карл

  • 1 ное 2025 | 19:30
  • 2685
  • 7
Байерн 0:0 Леверкузен, два опасни удара на 17-годишния Карл

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) играе при резултат 0:0 при домакинството на Байер (Леверкузен) в мач от 9-ия кръг, противопоставящ последните два шампиона в германския елит.  Баварците са безпощадни от началото на сезона и имат цели 14 поредни победи във всички турнири, като вече се превърнаха в отбора с най-добър старт в историята (б.ред. - поне от топ 5 пъвенствата). Тимът на Венсан Компани води в класирането с 24 точки, а "аспирините" са 5-и в класирането със 17.

Байер (Леверкузен) също демонстрира добра форма, особено с новия треньор Каспер Юлманд. “Аспирините” записаха четири поредни победи в първенството, а през седмицата се поизмъчиха, но все пак през победиха след продължения Падерборн с 4:2 за Купата на Германия. Все още обаче е прясно тежкото поражение с 2:7 от Пари Сен Жермен  в Шампионската лига.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 11 март 2025 г. в мач от 1/8-финалите на Шампионската лига на стадион "БайАрена". Тогава Байерн победи с 2:0, като този резултат затвърди общата победа на баварците с 5:0 след 3:0 в първия мач в Мюнхен. В Бундеслигата двата отбора завъртяха две равенства през предишния сезон, а последната победа на баварците в първенството над този съперник е от 2022 г.

За днешната среща наставникът на Байерн Венсан Компани отново не може да разчита на възстановяващите се от сериозни контузии Джамал МусиалаАлфонсо Дейвис и Хироки Ито.

Белгийският специалист прави доста промени и ротации в сравнение с победата с 4:1 над Кьолн за Купата на Германия, като очевидно мисли за тежкото гостуване на Пари Сен Жермен в Шампионската лига след няколко дни. Така големите звезди на Байерн като Хари Кейн, Майкъл Олисе и Луис Диас са на пейката днес. Атаката на баварците ще води Николас Джаксън, подкрепян в задни позиции от младите таланти Ленарт Карл и Том Бишоф, както и Серж Гнабри, като само той запазва титулярното си място от офанзивните футболисти. На Дайо Упамекано също е дадена в почивка и вместо него в защита титуляр е Ким, а Рафаел Герейро започва вместо Йосип Станишич на левия бек. Леон Горетцка заменя Александър Павлович в средата на терена до Йошуа Кимих. На вратата отново се завръща легендата Мануел Нойер.

Леверкузен има куп контузени играчи, сред които важни футболисти като Малик ТилманНейтън ТелаЕсекил Паласиос и Лукас ВаскесПатрик Шик ще води атаката на "аспирините", подкрепян от Ернест Поку и младия аржентинец Клаудио Ечевери, които заменят Йонас Хофман и Елиес Бен Сегир. Друга промяна в сравнение с победата над Падербон е, че Алехандро Грималдо е оставен на пейката, а Джаръл Куанса се завръща сред титулярите в защита.

В 8-ата минута големият талант на Байерн Ленарт Карл пробва специалитета си - далечен удар, но Марк Флекен внимаваше и улови. Пак 17-годишният футболист отправи опасен изстрел седем минути по-късно, но този път бе неточен и топката излезе в аут.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2025 | 14:44
  • 8386
  • 10
Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

  • 1 ное 2025 | 14:38
  • 7571
  • 23
Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

  • 1 ное 2025 | 14:37
  • 1011
  • 0
Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

  • 1 ное 2025 | 13:19
  • 1312
  • 1
Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 11:49
  • 3261
  • 0
Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

  • 1 ное 2025 | 10:01
  • 3751
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 101908
  • 259
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 8427
  • 21
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 41254
  • 65
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 22281
  • 61
Тотнъм 0:0 Челси

Тотнъм 0:0 Челси

  • 1 ное 2025 | 18:29
  • 2067
  • 12
Славия удари Септември с гол на бивш герой на Левски и се залепи зад ЦСКА

Славия удари Септември с гол на бивш герой на Левски и се залепи зад ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 19:25
  • 9709
  • 5