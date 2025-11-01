Байерн 0:0 Леверкузен, два опасни удара на 17-годишния Карл

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) играе при резултат 0:0 при домакинството на Байер (Леверкузен) в мач от 9-ия кръг, противопоставящ последните два шампиона в германския елит. Баварците са безпощадни от началото на сезона и имат цели 14 поредни победи във всички турнири, като вече се превърнаха в отбора с най-добър старт в историята (б.ред. - поне от топ 5 пъвенствата). Тимът на Венсан Компани води в класирането с 24 точки, а "аспирините" са 5-и в класирането със 17.

Байер (Леверкузен) също демонстрира добра форма, особено с новия треньор Каспер Юлманд. “Аспирините” записаха четири поредни победи в първенството, а през седмицата се поизмъчиха, но все пак през победиха след продължения Падерборн с 4:2 за Купата на Германия. Все още обаче е прясно тежкото поражение с 2:7 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 11 март 2025 г. в мач от 1/8-финалите на Шампионската лига на стадион "БайАрена". Тогава Байерн победи с 2:0, като този резултат затвърди общата победа на баварците с 5:0 след 3:0 в първия мач в Мюнхен. В Бундеслигата двата отбора завъртяха две равенства през предишния сезон, а последната победа на баварците в първенството над този съперник е от 2022 г.

За днешната среща наставникът на Байерн Венсан Компани отново не може да разчита на възстановяващите се от сериозни контузии Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито.

Белгийският специалист прави доста промени и ротации в сравнение с победата с 4:1 над Кьолн за Купата на Германия, като очевидно мисли за тежкото гостуване на Пари Сен Жермен в Шампионската лига след няколко дни. Така големите звезди на Байерн като Хари Кейн, Майкъл Олисе и Луис Диас са на пейката днес. Атаката на баварците ще води Николас Джаксън, подкрепян в задни позиции от младите таланти Ленарт Карл и Том Бишоф, както и Серж Гнабри, като само той запазва титулярното си място от офанзивните футболисти. На Дайо Упамекано също е дадена в почивка и вместо него в защита титуляр е Ким, а Рафаел Герейро започва вместо Йосип Станишич на левия бек. Леон Горетцка заменя Александър Павлович в средата на терена до Йошуа Кимих. На вратата отново се завръща легендата Мануел Нойер.

Леверкузен има куп контузени играчи, сред които важни футболисти като Малик Тилман, Нейтън Тела, Есекил Паласиос и Лукас Васкес. Патрик Шик ще води атаката на "аспирините", подкрепян от Ернест Поку и младия аржентинец Клаудио Ечевери, които заменят Йонас Хофман и Елиес Бен Сегир. Друга промяна в сравнение с победата над Падербон е, че Алехандро Грималдо е оставен на пейката, а Джаръл Куанса се завръща сред титулярите в защита.

В 8-ата минута големият талант на Байерн Ленарт Карл пробва специалитета си - далечен удар, но Марк Флекен внимаваше и улови. Пак 17-годишният футболист отправи опасен изстрел седем минути по-късно, но този път бе неточен и топката излезе в аут.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages