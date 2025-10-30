Шеф на Байерн призова ВАР да бъде използван в турнира за Купата на Германия

Шефът в Байерн Мюнхен Макс Еберл се присъедини към призивите за ранно използване на системата за видеоарбитраж ВАР в турнира за Купата на Германия, въпреки че отборът му се възползва от липсата му срещу Кьолн във втория кръг.

"Аз съм фен на системата. Вярвам, че би била полезна от втория кръг нататък". каза той след победата с 4:1 снощи.

Изравнителният гол на Луис Диас в 36-ата минута за 1:1 обаче беше от засада. Никой съдия на терена обаче не го забеляза и тъй като ВАР се използва в Купата само от осминафиналите, голът не можа да бъде преразгледан. Причината за това е участието на аматьорски клубове в надпреварата, особено в първите два кръга.

"Залогът е голям. Във втория кръг обикновено има много отбори, които също имат шанс", каза Еберл. цитиран от ДПА.

За треньора на Кьолн Лукаш Квасньок, технологията е виновна и за факта, че при липсата на ВАР, грешните решения се вземат по-често.

"Ако винаги използвате сателитна навигация, в един момент спирате да учите пътищата", каза той.

Във вторник говорителят на Надзорния съвет на Айнтрах Франкфурт Аксел Хелман също призова за използването на ВАР в първите два кръга на Купата след отпадането на тима. В Айнтрахт смятат, че изравнителният гол на Юлиан Бранд за Борусия Дортмунд в 48-ата минута е трябвало да бъде отменен, защото Максимилиан Байер е бил в засада по време на паса. Дортмунд спечели с 4:2 след дузпи.

"Говорих със съдията след мача. Той погледна повторението и каза: "Да, беше засада. Но не можах да я видя", каза Хелман.

