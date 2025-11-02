Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха последните мачове от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Марица (Пловдив) постигна нова победа и остава първи. Вторият Несебър обаче също се наложи над Ямбол и не позволи изоставане от лидерската позиция.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
1 ноември 2025 г., събота, 13:00 ч:
Марица (Пловдив) - Розова долина (Казанлък) 2:1
1:0-Веселин Марчев (13)
1:1-Деньо Кършаков (27)
2:1-Веселин Марчев (87)
1 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:
Несебър (Несебър) - ФК Ямбол (Ямбол) 3:1
1:0-Иван Колев (53)
1:1-Георги Динков (64)
2:1-Христо Георгиев (73)
3:1-Иван Колев (81)
Асеновец (Асеновград) - Марица (Милево) 2:2
1:0-Йордан Ковачев (20)
1:1-Боримир Карамфилов (36)
2:1-Макджералд Уоха (80)
1:1-Боримир Карамфилов (89)
Димитровград (Димитровград) - Родопа (Смолян) 3:2
0:1-Денис Кехайов (4)
1:1-Николай Горанчев (21)
1:2-Денис Кехайов (67)
2:2-Христо Крайчев (72)
3:2-Николай Христов (73)
ОФК Хасково (Хасково) - Секирово (Раковски) 2:0
1:0-Юлий Шекеров (13)
2:0-Калоян Делчев (27)
Загорец (Нова Загора) - Гигант (Съединение) 0:0
Нефтохимик (Бургас) - Созопол (Созопол) 0:0
2 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч:
Спартак (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 0:1
0:1-Хенинг Паул Якоби (24)
Локомотив II (Пловдив) - СФК Раковски (Раковски) 5:0
1:0-Александър Александров (29)
2:0-Аксел Велев (40)
3:0-Валери Божинов-младши (65)
4:0-Даниел Маджаров (74)
5:0-Валери Божинов-младши (89)
Левски (Карлово) – почива