Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха последните мачове от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Марица (Пловдив) постигна нова победа и остава първи. Вторият Несебър обаче също се наложи над Ямбол и не позволи изоставане от лидерската позиция.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

1 ноември 2025 г., събота, 13:00 ч:

Марица (Пловдив) - Розова долина (Казанлък) 2:1

1:0-Веселин Марчев (13)

1:1-Деньо Кършаков (27)

2:1-Веселин Марчев (87)

1 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:

Несебър (Несебър) - ФК Ямбол (Ямбол) 3:1

1:0-Иван Колев (53)

1:1-Георги Динков (64)

2:1-Христо Георгиев (73)

3:1-Иван Колев (81)

Асеновец (Асеновград) - Марица (Милево) 2:2

1:0-Йордан Ковачев (20)

1:1-Боримир Карамфилов (36)

2:1-Макджералд Уоха (80)

1:1-Боримир Карамфилов (89)

Димитровград (Димитровград) - Родопа (Смолян) 3:2

0:1-Денис Кехайов (4)

1:1-Николай Горанчев (21)

1:2-Денис Кехайов (67)

2:2-Христо Крайчев (72)

3:2-Николай Христов (73)

ОФК Хасково (Хасково) - Секирово (Раковски) 2:0

1:0-Юлий Шекеров (13)

2:0-Калоян Делчев (27)

Загорец (Нова Загора) - Гигант (Съединение) 0:0

Нефтохимик (Бургас) - Созопол (Созопол) 0:0

2 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч:

Спартак (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 0:1

0:1-Хенинг Паул Якоби (24)

Локомотив II (Пловдив) - СФК Раковски (Раковски) 5:0

1:0-Александър Александров (29)

2:0-Аксел Велев (40)

3:0-Валери Божинов-младши (65)

4:0-Даниел Маджаров (74)

5:0-Валери Божинов-младши (89)

Левски (Карлово) – почива