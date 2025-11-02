Президентът на Секирово: Ние сме най-слабият отбор в нападение

Секирово (Раковски) загуби с 0:2 гостуването си на ОФК Хасково от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Тимът допусна едва второ поражение в последните си 7 двубоя в лигата. И двата гола за победителите паднаха през първото полувреме на срещата. Юлий Шекеров откри в 20-ата минута, а 7 по-късно точен бе Калоян Делчев.

„Никакъв мач не направихме днес, трагедия. Нямаме удар във вратата. За четири мача сме вкарали един гол. Как да стане работата? Ние сме най-слабият отбор в нападение“, сподели за днешния двубой президентът на отбора Стефан Пенсов, който говори за клубния сайт.

В сряда, 5-ти ноември, отборът гостува на Спартак (Пловдив) в мач за Купата на аматьорската лига, а в събота, 8-ми ноември, отново ще играе далеч от дома в шампионата. „Секирите“ гостуват на ФК Ямбол в Стралджа.