Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Убедителен Левски загря за дербито с ЦСКА с класика над Арда в Кърджали - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив) ІІ
  3. Локомотив II громи в Пловдив

Локомотив II громи в Пловдив

  • 2 ное 2025 | 16:58
  • 330
  • 0
Локомотив II громи в Пловдив

Локомотив II (Пловдив) надигра гостуващия му СФК Раковски от едноименния град с 5:0. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Младите футболисти на Димитър Дерменджиев можеха да вкарат още голове. Александър Александров даде тон за разгрома с попадение в 29-ата минута. В 40-ата, Аксел Велев удвои. В средата на второто полувреме Валери Божинов-младши направи резултата категоричен. След десетина минути се разписа и капитана Даниел Маджаров. Божинов-младши реализира втория си гол в последните секунди на двубоя.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 57348
  • 156
Даниел Наумов излезе с позиция и нападна коментатора на дербито

Даниел Наумов излезе с позиция и нападна коментатора на дербито

  • 2 ное 2025 | 15:13
  • 11512
  • 31
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 41877
  • 42
Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

  • 2 ное 2025 | 15:02
  • 8373
  • 8
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 17252
  • 9
Нанков: Не ни достигна класа и увереност

Нанков: Не ни достигна класа и увереност

  • 2 ное 2025 | 14:59
  • 841
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 57348
  • 156
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 41877
  • 42
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 68868
  • 316
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 17252
  • 9
Втора лига на живо: "акулите" отново поведоха край Царевец

Втора лига на живо: "акулите" отново поведоха край Царевец

  • 2 ное 2025 | 17:25
  • 19189
  • 8
Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 9875
  • 7