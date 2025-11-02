Локомотив II громи в Пловдив

Локомотив II (Пловдив) надигра гостуващия му СФК Раковски от едноименния град с 5:0. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Младите футболисти на Димитър Дерменджиев можеха да вкарат още голове. Александър Александров даде тон за разгрома с попадение в 29-ата минута. В 40-ата, Аксел Велев удвои. В средата на второто полувреме Валери Божинов-младши направи резултата категоричен. След десетина минути се разписа и капитана Даниел Маджаров. Божинов-младши реализира втория си гол в последните секунди на двубоя.