Най-после радост за Димитровград

В Димитровград, едноименния тим се завърна към победите с 3:2 над Родопа (Смолян). Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой с обрати. Денислав Кехайов даде преднина на гостите още в 4-ата минута. След около четвърт час, Николай Горанчев изравни. В 67-ата минута, Кехайов отново изведе смолянския тим напред. Селекцията на Тодор Манев обаче светкавично обърна резултата в своя полза. Христо Крайчев изравни в 72-ата минута. Секунди след това, Николай Христов фиксира окончателното 3:2. После Димитър Алексиев изпълни дузпа, но смолянския страж Алекс Василев спаси.