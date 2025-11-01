Популярни
  2. Асеновец (Асеновград)
  3. Четири гола в Асеновград, победител няма

  • 1 ное 2025 | 20:30
  • 525
  • 0
2:2 приключиха в Асеновград, местния Асеновец и Марица (Милево). Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите бяха по-добри през първото полувреме. Създадоха няколко положения за гол. Топката обаче спря първо в тяхната врата. Там я насочи с глава Йордан Ковачев в 21-ата минута. Четвърт час по-късно Ангел Здравчев надбяга бранителите на домакините, подаде пред празната им врата и Боримир Карамфилов изравни. След почивката футболистите на Марица повече владееха топката. Макджералд Уоха обаче два пъти уцели гредите им. Третият му опит беше успешен – 2:1 след центриране на Георги Георгиев в 80-ата минута. Последва пропуск с глава на Васил Стойчев. Той обаче подаде в 89-ата минута и Карамфилов фиксира хикса.

