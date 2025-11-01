Популярни
  Лазар Бучков: Излязохме със самочувствие

Лазар Бучков: Излязохме със самочувствие

  1 ное 2025 | 22:45
Центърът на шампиона Левски София Лазар Бучков, който беше обявен за MVP при първата победа за сезона в efbet Супер Волей - 3:0 над Пирин (Разлог) във втория кръг, заяви след успеха, че са излезли със самочувствие и са отговорили за загубата от Нефтохимик 2010 (Бургас) на старта.

"Като цяло целият отбор сме доволни от представянето ни. Излязохме с високо вдигнати глави, изпълнихме тактическите указания на треньора и това ни донесе успеха. Нормално е след такъв мач като този с Нефтохимик да си под влияние на негативни емоции и да има критики, но важното е, както казах, че излязохме със самочувствие и отговорихме за загубата", каза Бучков пред камерата на Sportal.bg.

"Да, чувстваме се готови за мача с Осиек. Всъщност тази победа ни повлия много, чисто като самочувствие, за да може да влезем малко по-надъхани срещу хърватите", коментира центърът предстоящия мач на "сините" в Шампионската лига.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

