  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков: Беше важно да спечелим!

Николай Желязков: Беше важно да спечелим!

  • 1 ное 2025 | 21:51
  • 430
  • 0

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков коментира след първата победа за сезона в efbet Супер Волей - 3:0 над Пирин (Разлог) във втория кръг, че е било важно да играят добре и да спечелят след загубата от Нефтохимик 2010 (Бургас) на старта.

Шампионът Левски София с първа победа за сезона
Шампионът Левски София с първа победа за сезона

"Със сигурност беше важно днес да играем добре, защото на мача с Нефтохимик не показахме волейбола, който можем да играем според мен. Съвсем нормално беше след Суперкупата да има такъв спад, но беше важно да реагираме. Отборът днес смятам, че игра добре. Всички бяха мобилизирани, с желание от първата минута да спечелим срещата, което в крайна сметка се увенча с чист успех. Беше важно да спечелим!", сподели Желязков пред камерата на Sportal.bg.

"На фона на това, че имаме един контузен Гордан Люцканов, един Никола Константинов контузен, един Петьо Иванов контузен, на нас ни останаха опциите Мартин Татаров и Митко Добрев, който е либеро. Така, че Мартин Татаров се представи прекрасно. На 16 години е детето, влезе при мъжете и се представи прекрасно. Игра със самочувствие и аз съм повече от доволен", каза още наставникът на "сините".

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

