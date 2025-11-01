Популярни
Желязков: За да спечелим срещу Осиек, трябва да играем много добре

  • 1 ное 2025 | 21:58
  • 353
  • 0

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков коментира след първата победа за сезона в efbet Супер Волей - 3:0 над Пирин (Разлог) във втория кръг, и предстоящото гостуване на "сините" срещу хърватския Мурса (Осиек) във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Шампионът Левски София с първа победа за сезона
Шампионът Левски София с първа победа за сезона

"Имаме достатъчно информация за отбора на Осиек, добър отбор са. Имат опитни състезатели, имат играчи на всички постове и играят един добър волейбол. За да спечелим срещу тях, трябва да играем много добре. Само с добре няма да стигне, трябва да играем много добре. Има още 3 дни до тогава, ще видим какво е състоянието на Гордан Люцканов. Той вече започва да скача и да напада, започва да се включва в тренировките, но нека да видим в какво състояние ще бъде след 3 дни. Но няма да бъде като фикс идея да играе в тази среща. Отиваме там с желанието да се опитаме да спечелим срещата. Ще бъде трудно, със сигурност няма да бъде лесно. Добър отбор са, но е преодолим", каза Желязков пред камерата на Sportal.bg.

Николай Желязков: Беше важно да спечелим!
Николай Желязков: Беше важно да спечелим!

"Винаги е добре, когато втория двубой е вкъщи. При положение, че има и "златен" гейм, е огромно предимство. Надявам се във втората среща да имаме помощта и на нашата публика, защото ще ни е необходима. В такива мачове, когато отборите са близки, всяка помощ е от огромна полза", допълни треньорът на шампионите.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

