Желязков: За да спечелим срещу Осиек, трябва да играем много добре

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков коментира след първата победа за сезона в efbet Супер Волей - 3:0 над Пирин (Разлог) във втория кръг, и предстоящото гостуване на "сините" срещу хърватския Мурса (Осиек) във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

"Имаме достатъчно информация за отбора на Осиек, добър отбор са. Имат опитни състезатели, имат играчи на всички постове и играят един добър волейбол. За да спечелим срещу тях, трябва да играем много добре. Само с добре няма да стигне, трябва да играем много добре. Има още 3 дни до тогава, ще видим какво е състоянието на Гордан Люцканов. Той вече започва да скача и да напада, започва да се включва в тренировките, но нека да видим в какво състояние ще бъде след 3 дни. Но няма да бъде като фикс идея да играе в тази среща. Отиваме там с желанието да се опитаме да спечелим срещата. Ще бъде трудно, със сигурност няма да бъде лесно. Добър отбор са, но е преодолим", каза Желязков пред камерата на Sportal.bg.